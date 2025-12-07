یک مسئول انتظامی خبر داد؛
دو کشته و مصدوم در نزاع خانوادگی در دلفان
فرمانده انتظامی دلفان از درگیری خانوادگی با سلاح گرم در این شهرستان با یک کشته و یک مصدوم خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز بازوند شامگاه یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: زن جوان ۱۹ساله در منزل پدر خود حضور داشت که همسر ۳۰ساله وی با اسلحه کلت به او شلیک کرد.
وی افزود: عامل تیراندازی سپس با همان سلاح اقدام به خودکشی کرده و در محل جان باخته است.
فرمانده انتظامی دلفان با بیان اینکه حال مصدوم وخیم گزارش شده، گفت: مصدوم پس از انجام اقدامات پزشکی اولیه در بیمارستان ابنسینای نورآباد برای ادامه روند درمان به بیمارستانی در خرمآباد اعزام شد.
بازوند خاطرنشان کرد: بررسیهای پلیس برای روشن شدن ابعاد بیشتر این حادثه در دست انجام است.