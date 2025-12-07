خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول انتظامی خبر داد؛

دو کشته و مصدوم در نزاع خانوادگی در دلفان

دو کشته و مصدوم در نزاع خانوادگی در دلفان
کد خبر : 1724342
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی دلفان از درگیری خانوادگی با سلاح گرم در این شهرستان با یک کشته و یک مصدوم خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز بازوند شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: زن جوان ۱۹ساله در منزل پدر خود حضور داشت که همسر ۳۰ساله وی با اسلحه کلت به او شلیک کرد. 

وی افزود: عامل تیراندازی سپس با همان سلاح اقدام به خودکشی کرده و در محل جان باخته است. 

فرمانده انتظامی دلفان با بیان اینکه حال مصدوم وخیم گزارش شده، گفت: مصدوم پس از انجام اقدامات پزشکی اولیه در بیمارستان ابن‌سینای نورآباد برای ادامه روند درمان به بیمارستانی در خرم‌آباد اعزام شد. 

بازوند خاطرنشان کرد: بررسی‌های پلیس برای روشن شدن ابعاد بیشتر این حادثه در دست انجام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده