به گزارش ایلنا، امیراله شمقدری به واکنش رسانه‌های معاند و بیگانه در این خصوص اشاره داشته و افزود: البته رسانه‌های بیگانه و معاند تلاش دارند به فوت این وکیل پایه یک دادگستری و فعال سیاسی، یک جلوه سیاسی بدهند. اما مردم فهیم کشور و استان خراسان رضوی حقیقت این رویداد را درک می‌کنند.

وی ادامه داد: اکنون فضای باز برای نقد در کشور وجود دارد و نه تنها دولت بلکه تمامی ارکان کشور از این فضا استقبال می‌کنند. نقد را می‌پذیریم و از نقدهای عالمانه استقبال می‌کنیم. امیدواریم فضای نقد کنونی که موجب سالم سازی فضای اجتماعی و نشاط و شادابی جامعه می شود تداوم یابد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: در روز دانشجو نیز تبلور این نقد را با حضور رؤسای قوا و استانداران در دانشگاه ها به عینه دیدیم. نشریات، رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و به ویژه نخبگان و فعالان سیاسی باید در انتشار روایت‌های صحیح از این قبیل رویدادها به مردم دقت کنند.

هیچ عامل غیرطبیعی در فوت خسرو علی‌کردی گزارش نشده است

معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد نیز در این رابطه گفت: وکیل «خسرو علی‌کردی» جمعه شب به دلیل سکته قلبی در دفتر کارش در مشهد فوت شده است. بر اساس اعلام منابع پزشکی و امنیتی، فوت این وکیل براثر سکته قلبی بوده و هیچ عامل غیرطبیعی در فوت وی گزارش نشده است.

سید حسن حسینی به بررسی‌های انجام شده از سوی پزشکی قانونی در خصوص پیکر این وکیل پایه یک دادگستری و فعال سیاسی اشاره داشته و در این خصوص افزود: بررسی‌های بیشتر توسط پزشکی قانونی انجام شده و امروز پیکر خسرو علی‌کردی در سبزوار تشییع و خاکسپاری شد.

انتهای پیام/