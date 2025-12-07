مقامات استان خراسان رضوی عنوان کردند:
فوت وکیل مشهدی به علت سکته قلبی / هیچ عامل غیرطبیعی در فوت خسرو علیکردی گزارش نشده است
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: علت فوت آقای «خسرو علیکردی» وکیل پایه یک دادگستری و فعال سیاسی، بر اساس اعلام و تأیید پزشکی قانونی سکته قلبی بوده است. متأسفانه امروز فوت افراد به دلیل سکته سن و سال نمیشناسد. به خانواده مرحوم علیکردی تسلیت میگوییم.
به گزارش ایلنا، امیراله شمقدری به واکنش رسانههای معاند و بیگانه در این خصوص اشاره داشته و افزود: البته رسانههای بیگانه و معاند تلاش دارند به فوت این وکیل پایه یک دادگستری و فعال سیاسی، یک جلوه سیاسی بدهند. اما مردم فهیم کشور و استان خراسان رضوی حقیقت این رویداد را درک میکنند.
وی ادامه داد: اکنون فضای باز برای نقد در کشور وجود دارد و نه تنها دولت بلکه تمامی ارکان کشور از این فضا استقبال میکنند. نقد را میپذیریم و از نقدهای عالمانه استقبال میکنیم. امیدواریم فضای نقد کنونی که موجب سالم سازی فضای اجتماعی و نشاط و شادابی جامعه می شود تداوم یابد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: در روز دانشجو نیز تبلور این نقد را با حضور رؤسای قوا و استانداران در دانشگاه ها به عینه دیدیم. نشریات، رسانهها، فعالان فضای مجازی و به ویژه نخبگان و فعالان سیاسی باید در انتشار روایتهای صحیح از این قبیل رویدادها به مردم دقت کنند.
هیچ عامل غیرطبیعی در فوت خسرو علیکردی گزارش نشده است
معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد نیز در این رابطه گفت: وکیل «خسرو علیکردی» جمعه شب به دلیل سکته قلبی در دفتر کارش در مشهد فوت شده است. بر اساس اعلام منابع پزشکی و امنیتی، فوت این وکیل براثر سکته قلبی بوده و هیچ عامل غیرطبیعی در فوت وی گزارش نشده است.
سید حسن حسینی به بررسیهای انجام شده از سوی پزشکی قانونی در خصوص پیکر این وکیل پایه یک دادگستری و فعال سیاسی اشاره داشته و در این خصوص افزود: بررسیهای بیشتر توسط پزشکی قانونی انجام شده و امروز پیکر خسرو علیکردی در سبزوار تشییع و خاکسپاری شد.