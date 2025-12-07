کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری مدارس قم در روز دوشنبه 17 آذر ماه / دانشگاهها و ادارات دولتی و بانکها شامل این تعطیلی نمیشوند
کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم بر اساس پیشبینی هواشناسی استان مبنی بر بالارفتن شاخص آلودگی هوا، یکشنبه شب تشکیل شد و نتیجه آن غیرحضوری شدن مدارس در روز دوشنبه 17 آذر ماه بود. دانشگاهها، ادارات دولتی و بانکها باز بوده و شامل این تعطیلی نمیشوند.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارشهای ادارهکل هواشناسی، مبنی بر آلودگی هوا در روز آینده و طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، فعالیت تمامی مهدهای کودک، پیشدبستانیها و همچنین تمامی مقاطع تحصیلی آموزشی در 2 نوبت صبح و بعدازظهر در سراسر استان، در روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه غیرحضوری شد.
زنان باردار و کارکنان دارای بیماریهای زمینهای میتوانند با نظر مدیران مربوطه از ظرفیت دورکاری استفاده کنند. هماستانیها به ویژه گروههای حساس شامل کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار باید توصیههای بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را رعایت کنند.