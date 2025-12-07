فعالیت مدارس ابتدایی پنج شهر هرمزگان تا ۱۹ آذرماه غیرحضوری اعلام شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: فعالیت مدارس مقطع ابتدایی تنها در شهرهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی آباد و قشم از فردا دوشنبه تا چهارشنبه ( ۱۷ تا ۱۹ آذرماه)، بهصورت غیرحضوری خواهد بود و در سایر بخشها و مناطق تابعه این شهرها، آموزش حضوری است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهرداد حسنزاده عصر یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: مهدکودکها و پیش دبستانیها در پنج شهر بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی آباد و قشم از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تا چهارشنبه ۱۹ آذرماه تعطیل است.
وی بیان کرد: فعالیت مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم در تمامی شهرهای استان نیز از فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پایان هفته، حضوری با رعایت پروتکلهای بهداشتی خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اظهار کرد: فعالیتهای ورزشی در اماکن روباز بلامانع و در اماکن مسقف با نظارت ادارهکل ورزش و جوانان و با رعایت پروتکلهای بهداشتی ادامه خواهد داشت.
حسنزاده ادامه داد: طبق مصوبات قبلی فعالیت آموزشی دانشگاهها نیز تا پایان هفته بنا به تشخیص روسای دانشگاهها خواهد بود.
وی یادآور شد: برگزاری کلاسهای مراکز آموزشی و کانونهای زبان با رعایت پروتکلهای بهداشتی و نظارت ادارهکل آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پایان هفته بهصورت حضوری خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اضافه کرد: دستگاههای اداری و اجرایی استان تا پایان هفته طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تعطیل نیستند.
حسنزاده با اشاره به اینکه این اقدام بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی استان و اخذ نظر فرمانداران شهرستانها و هماهنگی با ادارهکل آموزش وپرورش و روسای دانشگاهها با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوآنزا و با موافقت استاندار انجام شده است، گفت: اجرای تصمیمات ستاد بحران استان لازم الاجرا است و از عموم مردم خواستاریم که در رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی همانند گذشته همکاری لازم را داشته باشند.