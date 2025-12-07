خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی خبر داد:

انتقال مالکیت 97 هکتار اراضی دانشگاه آزاد به سازمان ملی زمین و مسکن

انتقال مالکیت 97 هکتار اراضی دانشگاه آزاد به سازمان ملی زمین و مسکن
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی گفت: مالکیت 97 هکتار از اراضی مازاد دانشگاه آزاد استان مرکزی در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه‌آزاد و وزارت راه‌وشهرسازی و با هدف تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح‌های ملی حوزه مسکن، به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شد.

به گزارش ایلنا، جواد لنجابی به تفکیک اراضی واگذار شده اشاره داشته و افزود: از مجموع اراضی واگذار شده، 30 هکتار متعلق به دانشگاه آزاد واحد کمیجان و 67 هکتار متعلق به دانشگاه آزاد واحد ساوه است. این اقدام در راستای ایفای نقش مؤثر در تحقق اهداف ملی حوزه مسکن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مطابق مفاد تفاهم‌نامه، اراضی مذکور پس از سپری کردن مراحل قانونی شامل نقشه‌برداری، تهیه صورت‌جلسات تفکیکی، اخذ اسناد تک‌برگ، تشکیل پرونده و دریافت تضامین لازم، از طریق فرایند قرعه‌کشی به متقاضیان واجد شرایط طرح‌های ذیل قانون جهش تولید مسکن واگذار خواهد شد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی به مزایای واگذاری‌ها اراضی مازاد دانشگاه آزاد به سازمان ملی زمین و مسکن اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: این واگذاری‌ها زمینه‌ساز بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده دانشگاه آزاد برای پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و توسعه پایدار شهری است.

انتهای پیام/
