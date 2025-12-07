انتقال مالکیت 97 هکتار اراضی دانشگاه آزاد به سازمان ملی زمین و مسکن

به گزارش ایلنا، جواد لنجابی به تفکیک اراضی واگذار شده اشاره داشته و افزود: از مجموع اراضی واگذار شده، 30 هکتار متعلق به دانشگاه آزاد واحد کمیجان و 67 هکتار متعلق به دانشگاه آزاد واحد ساوه است. این اقدام در راستای ایفای نقش مؤثر در تحقق اهداف ملی حوزه مسکن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مطابق مفاد تفاهم‌نامه، اراضی مذکور پس از سپری کردن مراحل قانونی شامل نقشه‌برداری، تهیه صورت‌جلسات تفکیکی، اخذ اسناد تک‌برگ، تشکیل پرونده و دریافت تضامین لازم، از طریق فرایند قرعه‌کشی به متقاضیان واجد شرایط طرح‌های ذیل قانون جهش تولید مسکن واگذار خواهد شد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی به مزایای واگذاری‌ها اراضی مازاد دانشگاه آزاد به سازمان ملی زمین و مسکن اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: این واگذاری‌ها زمینه‌ساز بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده دانشگاه آزاد برای پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و توسعه پایدار شهری است.

