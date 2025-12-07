مسدود شدن محور کندوان از فردا

به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در این باره گفت: محور کندوان به‌منظور تکمیل پروژه نصب گالری در محدوده کمرزرد ولی‌آباد از روز یک‌شنبه ۱۶ آذر تا روز سه‌شنبه ۱۸ آذر، هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ شب و همچنین در روز چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر مسدود خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، تردد فقط برای ساکنان بومی و کسبه منطقه کندوان تا قبل از محدوده پروژه امکان‌پذیر است. رانندگانی که قصد عبور از این محور را دارند، می‌توانند از محورهای جایگزین فیروزکوه و هراز استفاده کنند.

رئیس پلیس راه استان مازندران از رانندگان خواست که در زمان اعمال محدودیت با صبر و حوصله، قوانین و مقررات پلیس راهور را رعایت کرده و در اجرای مأموریت به عوامل راهداری کمک کنند. همچنین، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، رانندگان می‌توانند با شماره‌های 21824420 و 21824434 پلیس راه استان با پیش‌شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.

