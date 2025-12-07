رئیس پلیس راه مازندران:
مسدود شدن محور کندوان از فردا
رئیس پلیس راه مازندران از مسدود شدن محور کندوان از روز یکشنبه ۱۶ آذر تا روز چهارشنبه ۱۹ آذر خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در این باره گفت: محور کندوان بهمنظور تکمیل پروژه نصب گالری در محدوده کمرزرد ولیآباد از روز یکشنبه ۱۶ آذر تا روز سهشنبه ۱۸ آذر، هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ شب و همچنین در روز چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر مسدود خواهد بود.
وی افزود: در این مدت، تردد فقط برای ساکنان بومی و کسبه منطقه کندوان تا قبل از محدوده پروژه امکانپذیر است. رانندگانی که قصد عبور از این محور را دارند، میتوانند از محورهای جایگزین فیروزکوه و هراز استفاده کنند.
رئیس پلیس راه استان مازندران از رانندگان خواست که در زمان اعمال محدودیت با صبر و حوصله، قوانین و مقررات پلیس راهور را رعایت کرده و در اجرای مأموریت به عوامل راهداری کمک کنند. همچنین، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، رانندگان میتوانند با شمارههای 21824420 و 21824434 پلیس راه استان با پیششماره ۰۱۱ تماس بگیرند.