دستگیری عامل چاقوکشی در کمتر از دو ساعت در ساری
فرمانده انتظامی شهرستان ساری، از دستگیری عامل چاقوکشی در کمتر از دو ساعت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی قیصری در تشریح این خبر گفت: بر اساس اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد نزاع و درگیری با سلاح سرد قمه در شهر ساری، موضوع بهطور ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسیهای اولیه مشخص شد یکی از اراذل و اوباش شهر ساری با استفاده از سلاح سرد قمه، یک شهروند را مجروح کرده و وی به بیمارستان منتقل شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری ادامه داد: با توجه به اینکه متهم پیش از حضور مأموران از محل متواری شده بود، پس از انجام تحقیقات میدانی و با بهرهگیری از اطلاعات موجود، عامل چاقوکشی در کمتر از دو ساعت شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.
سرهنگ قیصری با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه بینظمی و اخلال در نظم و امنیت عمومی بهشدت برخورد میکند و اجازه نخواهد داد که عدهای هنجارشکن با اقدامات مجرمانه خود نظم اجتماعی را برهم بزنند.