دستگیری عامل چاقوکشی در کمتر از دو ساعت در ساری

کد خبر : 1724221
فرمانده انتظامی شهرستان ساری، از دستگیری عامل چاقوکشی در کمتر از دو ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی قیصری در تشریح این خبر گفت: بر اساس اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد نزاع و درگیری با سلاح سرد قمه در شهر ساری، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد یکی از اراذل و اوباش شهر ساری با استفاده از سلاح سرد قمه، یک شهروند را مجروح کرده و وی به بیمارستان منتقل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری ادامه داد: با توجه به اینکه متهم پیش از حضور مأموران از محل متواری شده بود، پس از انجام تحقیقات میدانی و با بهره‌گیری از اطلاعات موجود، عامل چاقوکشی در کمتر از دو ساعت شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

سرهنگ قیصری با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه بی‌نظمی و اخلال در نظم و امنیت عمومی به‌شدت برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد که عده‌ای هنجارشکن با اقدامات مجرمانه خود نظم اجتماعی را برهم بزنند.

خرید طلا