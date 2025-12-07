پزشک قلابی با هویت جعلی در شیراز شناسایی شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: یک فرد متخلف که با هویت جعلی و عنوان دروغین پزشک در زمینه ماساژ درمانی، فروش داروهای غیرمجاز و انجام خدمات موسوم به طب سنتی فعالیت میکرد،با اقدام هماهنگ و قاطع کارشناسان حوزه معاونت درمان و نیروی انتظامی شناسایی و محل فعالیت وی تعطیل شد.
به گزارش ایلنا، امین نیاکان در تشریح جزئیات این اقدام گفت: این فرد متخلف ضمن ادعای داشتن تخصص طب سنتی، اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی غیرمجاز در این حوزه کرده بود و با فریب بیماران و علاقهمندان به آموزش، سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده بود.
وی افزود: با حضور کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه، کارشناسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه و عوامل نیروی انتظامی در محل، فعالیتهای غیرمجاز متهم متوقف و این مرکز غیرمجاز تعطیل و نامبرده جهت رسیدگی قضایی به مراجع قانونی معرفی شد.
معاون درمان دانشگاه با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه فعالیت درمانی غیرمجاز گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سلامت مردم را خطقرمز خود میداند و افرادی که با جعل عنوان پزشکی یا ارائه خدمات فاقد صلاحیت موجب تهدید جان بیماران شوند، با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.
نیاکان در ادامه از مردم خواست در دریافت خدمات درمانی، مشاوره و آموزشهای طب سنتی، تنها به مراکز و پزشکان دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه کنند.
وی افزود: مراجعه به مراکز غیرمجاز، علاوه بر به خطر انداختن سلامت جسمی و روانی افراد، زمینهساز سوءاستفاده سودجویان و افراد فاقد صلاحیت میشود؛ بنابراین همکاری و هوشیاری مردم در شناسایی و گزارش اینگونه تخلفات، نقش مهمی در صیانت از سلامت جامعه دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: این دانشگاه با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی، با جدیت در مسیر شناسایی افراد متخلف و مراکز غیرقانونی گام برمیدارد و از شهروندان میخواهد موارد مشکوک را از طریق سامانههای ١٨١٩ و ١٩٠ گزارش دهند.