به گزارش ایلنا، مجری احداث نیروگاه‌های خورشیدی استان فارس در این نشست، از آغاز فراخوان اعطای تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات خبر داد. اسماعیل خاتمی با اشاره به قرارداد منعقده فی‌مابین وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: بر اساس این قرارداد، تسهیلات لازم جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بازه ظرفیتی ۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعطا می‌شود.

وی افزود: کلیه متقاضیانی که دارای قرارداد خرید تضمینی برق موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و یا قرارداد فروش برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی هستند، می‌توانند از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۲ آذرماه لغایت ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۳۰ آذرماه سال جاری، با مراجعه به سامانه جامع کار آفرینی، اشتغال و تسهیلات (کات) وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانیhttp://kat.mefa.ir نسبت به ثبت درخواست دریافت تسهیلات اقدام نمایند.

خاتمی تصریح کرد: بررسی درخواست متقاضیان توسط صندوق پژوهش و فناوری نیرو انجام شده و معرفی طرح‌ها به مؤسسه عامل، بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تا سقف اعتبارات موجود صورت خواهد گرفت.

مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطر نشان کرد: این تسهیلات حداکثر تا ۸۰ درصد هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی را پوشش می‌دهد و متقاضیان موظف به تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده اولیه برای اجرای پروژه خواهند بود.

در ادامه این نشست سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی به ارائه گزارش آخرین وضعیت و میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی ۳ مگاواتی پرداختند.

در این جلسه، ضمن بررسی روند اجرای پروژه‌ها، مقرر شد تا پایان سال جاری تعداد ۴۰ نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی، با مجموع ظرفیت ۱۲۰ مگاوات، پس از تکمیل مراحل اجرایی و اتصال به شبکه، وارد مدار بهره‌برداری شده و به شبکه برق سراسری متصل گردند.

گفتنی است؛ اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در تقویت پایداری شبکه برق، افزایش سهم انرژی‌های پاک و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان خواهد داشت.

