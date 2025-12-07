خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شاخص آنلاین هوا در منجیل بر اثر وزش باد افزایش یافت

شاخص آنلاین هوا در منجیل بر اثر وزش باد افزایش یافت
کد خبر : 1724158
لینک کوتاه کپی شد.

محیط زیست گیلان اعلام کرد: افزایش سرعت باد موجب تشدید گرد و غبار محلی و بالا رفتن مقادیر ثبت‌ شده در شاخص آنلاین کیفیت هوای منجیل شده و شرایط اضطرار در این شهر محقق نشده است.

به گزارش ایلنا از رشت‌ به نقل از محیط زیست گیلان، افزایش مقطعی شاخص آنلاین کیفیت هوا در ایستگاه منجیل مربوط به پارامتر ذرات غبار بوده که تحت‌تأثیر شرایط اقلیمی منطقه از جمله خشکی هوا، کاهش بارش، افت تراز آب سد و گسترش کانون‌های محلی تولید گردوغبار در پشت سد و بستر رودخانه رخ داده است.

بر اساس این گزارش، با تشدید سرعت باد، میزان ذرات معلق در هوا افزایش یافته و شاخص آنلاین کیفیت هوا عدد بالاتری را نشان می‌دهد؛ با این حال معیار اصلی تصمیم‌گیری برای اعلام آلودگی هوا و تشکیل کارگروه اضطرار، «میانگین ۲۴ ساعته ذرات غبار» است.

مطابق «شیوه‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار»، زمانی شرایط اضطرار اعلام می‌شود که میانگین ۲۴ ساعته غلظت ذرات معلق با قطر ۱۰ میکرون و کمتر، از ۲۵۵ میکروگرم بر مترمکعب فراتر رود.

بنابر اعلام اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان، میانگین شاخص کیفیت هوای منجیل طی ۲۴ ساعت گذشته برای پارامتر ذرات غبار عدد ۱۲۸ را ثبت کرده که وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا