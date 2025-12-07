شاخص آنلاین هوا در منجیل بر اثر وزش باد افزایش یافت

به گزارش ایلنا از رشت‌ به نقل از محیط زیست گیلان، افزایش مقطعی شاخص آنلاین کیفیت هوا در ایستگاه منجیل مربوط به پارامتر ذرات غبار بوده که تحت‌تأثیر شرایط اقلیمی منطقه از جمله خشکی هوا، کاهش بارش، افت تراز آب سد و گسترش کانون‌های محلی تولید گردوغبار در پشت سد و بستر رودخانه رخ داده است.

بر اساس این گزارش، با تشدید سرعت باد، میزان ذرات معلق در هوا افزایش یافته و شاخص آنلاین کیفیت هوا عدد بالاتری را نشان می‌دهد؛ با این حال معیار اصلی تصمیم‌گیری برای اعلام آلودگی هوا و تشکیل کارگروه اضطرار، «میانگین ۲۴ ساعته ذرات غبار» است.

مطابق «شیوه‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار»، زمانی شرایط اضطرار اعلام می‌شود که میانگین ۲۴ ساعته غلظت ذرات معلق با قطر ۱۰ میکرون و کمتر، از ۲۵۵ میکروگرم بر مترمکعب فراتر رود.

بنابر اعلام اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان، میانگین شاخص کیفیت هوای منجیل طی ۲۴ ساعت گذشته برای پارامتر ذرات غبار عدد ۱۲۸ را ثبت کرده که وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

