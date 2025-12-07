خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت فارس خبرداد؛

طرح ویژه نظارتی شب یلدا در فارس اجرا می‌شود

طرح ویژه نظارتی شب یلدا در فارس اجرا می‌شود
کد خبر : 1724131
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس از آغاز اجرای «طرح ویژه نظارتی شب یلدا» با هدف کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا،  با نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش تقاضای خرید برای اقلامی همچون آجیل، خشکبار، شیرینی و میوه،  کریم مجرب از تشدید نظارت‌ها در سراسر استان خبر داد و افزود: ضرورت کنترل دقیق‌تر قیمت‌ها و کیفیت کالاهای پرمصرف بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه «طرح ویژه نظارتی شب یلدا» با هدف جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه کالاهای غیربهداشتی و سایر تخلفات احتمالی اجرا می‌شود، افزود: تیم‌های بازرسی اداره‌کل صمت با همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، روند عرضه و قیمت‌گذاری کالاها را به‌صورت مستمر پایش خواهند کرد.

مدیرکل صمت فارس تأکید کرد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خط قرمز این اداره کل است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و فوری انجام خواهد شد.

مجرب از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موارد را از طریق تلفن 124 و یا سایت www.124.ir سامانه های رسمی این اداره کل و یا تلفن 07132340000 اتاق اصناف اطلاع دهند تا در اسرع وقت توسط بازرسان مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا