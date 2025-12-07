۲۰ فقره سرقت از رستوران جاده چالوس با پابند الکترونیکی

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از رستوران های جاده چالوس در منطقه آدران بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستورکارماموران کلانتری 28 قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: ماموران با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی یک سارق شده و با هماهنگی مرجع قضایی وی را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

گودرزی افزود: سارق دستگیر شده پس از تحقیقات صورت گرفته به 20 فقره سرقت از رستوران های جاده چالوس اعتراف و در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت های عمومی در امر پیشگیری از سرقت به شهروندان توصیه کرد: نسبت به رعایت نکات ایمنی همچون نصب دوربین های مداربسته، استفاده از قفل و درب های محکم و مطمئن، عدم نگهداری پول نقد، طلا و جواهر در منزل و ... به منظور ارتقاء ضریب امنیت منزل و دیگر اماکن خصوصی اهتمام داشته و هر گونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن تماس110 به پلیس گزارش دهند.

