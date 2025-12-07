خبرگزاری کار ایران
۲۰ فقره سرقت از رستوران جاده چالوس با پابند الکترونیکی

فرمانده انتظامی شهرستان کرج از دستگیری سارق دارای پابند الکترونیکی ‌که اقدام به سرقت از رستوران های جاده چالوس می کرد خبر داد‌.

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از رستوران های جاده چالوس در منطقه آدران بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستورکارماموران کلانتری  28 قرار گرفت.

وی در ادامه گفت:   ماموران با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی یک سارق شده و با هماهنگی مرجع قضایی وی را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

گودرزی افزود: سارق دستگیر شده پس از تحقیقات صورت گرفته به 20 فقره سرقت از رستوران های جاده چالوس اعتراف و در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت های عمومی در امر پیشگیری از سرقت به شهروندان توصیه کرد: نسبت به رعایت نکات ایمنی همچون نصب دوربین های مداربسته، استفاده از قفل و درب های محکم و مطمئن، عدم نگهداری پول نقد، طلا و جواهر در منزل و ... به منظور ارتقاء ضریب امنیت منزل و دیگر اماکن خصوصی اهتمام داشته و هر گونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن تماس110 به پلیس گزارش دهند.

خرید طلا