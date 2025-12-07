خبرگزاری کار ایران
شارژ اعتبار مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ آذر در هرمزگان آغاز شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان اعلام کرد: از روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴، مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار برای سرپرستان خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد که در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند، آغاز شده است و مشمولان می‌توانند تا پایان اسفندماه سال جاری از این اعتبار استفاده کنند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، کیامرث برخورداری بیان نمود: پنجمین مرحله از طرح ملی کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوار‌ و تقویت سبد غذایی اجرا می‌شود.

وی افزود: بر این اساس برای هر یک از مشمولان، مبلغ ۶۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر اعتبار شارژ شده است. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالاهای اساسی شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته است و مشمولان می توانند با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای و سایر فروشگاه ها خرد طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی نسبت به خرید اقلام مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

وی درباره راه‌های استعلام مانده اعتبار نیز گفت: مشمولان می‌توانند با نصب اپلیکیشن “شما”، استفاده از کد دستوری ‎‌‎‎‌1463# *500*یا پیامک‌های رسمی ارسالی از سرشماره ‎V.Refah‎، از موجودی اعتبار خود مطلع شوند. همچنین مرکز تماس ‎۰۲۱-۶۳۶۹‎ آماده پاسخگویی به سؤالات مشمولان است.

برخورداری با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر پیامک‌ها و لینک‌های جعلی خاطرنشان کرد: هم‌استانی‌های عزیز تنها به پیامک‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرشماره ‎V.Refah‎ اعتماد کنند و از ورود به لینک‌های ناشناس جداً خودداری نمایند.

وی در پایان گفت: « هدف ما اجرای منظم و دقیق این طرح، بمنظور  بهبود معیشت خانوارهای استان و کشور بوده و زمانبندی مراجعه دهک های دیگر نیز به زودی اعلام خواهد شد.

