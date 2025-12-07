خبرگزاری کار ایران
محکومیت قاچاقچی و ضبط کالای قاچاق در اندیمشک

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از ضبط کالا و محکومیت قاچاقچی در اندیمشک خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان، مهدی طیبی گفت: پرونده قاچاق کالا به ارزش سه میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه با تحقیقات لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق کشف شده، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

طیبی گفت: شعبه همچنین با توجه به این که ارزش خودرو حامل کالای قاچاق از ارزش کالا کمتر بود، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال معادل ارزش خودروی حامل کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت هفت میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: ماموران نیروی انتظامی  در پاسگاه پل زال پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق شامل مایکروفر و تلویزیون، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

خرید طلا