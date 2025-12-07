قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۳۱ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۲۴ میلیون تومان

نیم سکه ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان و هر دلار ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۴۳ هزار و ۴۷۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

