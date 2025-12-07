خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویداد بزرگ رویای ایرانی در فارس برگزار شد

رویداد بزرگ رویای ایرانی در فارس برگزار شد
کد خبر : 1723962
لینک کوتاه کپی شد.

رویداد بزرگ دانشجویی رویای ایرانی توسط قرارگاه روایت پیشرفت و مدیریت پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی استان فارس با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز و بسیج دانشجویی این دانشگاه در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این رویداد بزرگ با الهام از تجارب نخبگان، به بررسی مهارت‌های کلیدی برای آینده ای روشن پرداخته شد.

در این رویداد مدیران عامل شرکت افزار کیمیای فارس، شرکت فاتح صنعت، پتک شیراز، برهان رایان متین و شرکت پالاپال پرداز فارس تجارب موفق خود را تشریح کردند.

در این برنامه دبیر قرارگاه روایت پیشرفت بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه رویداد رویای ایرانی، هم‌اندیشی برای فردایی روشن است اظهار داشت: در این رویداد بزرگ دانشجویی فرصت‌های نوآورانه برای جوانان خلق می‌شود و پیشرفت فناوری در کشور را با هم طراحی می‌کنیم. 

حسین زاهدیان نژاد،افزود: در رویداد رویای ایرانی با الهام از تجارب نخبگان و الگویی برای آینده، به بررسی مهارت‌های کلیدی برای فردا می‌پردازیم و نقش مؤثر جوانان در آینده ایران را پررنگ می‌کنیم.

دیبر قرارگاه روایت پیشرفت بسیج دانشجویی استان فارس با اشاره به ظرفیت های رویداد رویای ایرانی به توان صنعت در دانشگاه صنعتی شیراز اضافه کرد: در این رویداد تلاش داریم تا در یک تجربه علمی، راه یافتن آینده‌ای روشن برای ایران عزیز را بیاموزیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا