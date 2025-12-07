۱۳۰ هزار هکتار از منابع طبیعی استان قزوین جهت صیانت به محیط زیست واگذار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، ابوالفضل با اعلام این خبر گفت: با ابتکار بازرسی کل استان قزوین و برای اولین بار در اجرای مصوبات شورای عالی محیط زیست کشور، قریب به ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی، طی تفاهم نامه ای جهت حفظ و صیانت به محیط زیست استان قزوین واگذار شد.

خمسه در جلسه انعقاد تفاهم نامه واگذاری ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی به محیط زیست که با حضور معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری، مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی برگزار شد، با اشاره به مأموریت سازمان بازرسی به عنوان "نقش شتاب‌دهنده و رفع‌کننده موانع در دستگاه‌های اجرایی" و همچنین "مرجعی تخصصی و اعتمادبخش برای مردم"، بر لزوم مدیریت صحیح منابع در دستگاه‌ها تأکید کرد.

بازرس کل استان قزوین با اشاره به این تفاهم‌نامه گفت: قریب به ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی در مناطق مختلف استان قزوین جهت حفاظت و صیانت و در اجرای تکالیف قانونی به اداره کل محیط زیست استان واگذار گردید.

خمسه با تشریح ضرورت این تفاهم نامه تصریح کرد: با توجه به مصوبات شورای عالی محیط زیست که از تصویب اولین مصوبه نزدیک به ۳۰ سال می‌گذرد، این انتقال اراضی صرف نظر از عمل به تکلیف قانونی می‌تواند موجب حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و پیشگیری از تعدی به منابع عمومی و انفال شود.

وی افزود: این اراضی که تحت عنوان منطقه حفاظت شده شناسایی و به تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده است، 25 هزار هکتار در منطقه باشگل تاکستان، 56 هزار هکتار در الموت و 48 هزار هکتار در طارم سفلی می باشد و با انعقاد این تفاهم نامه بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت از محیط زیست که تکالیفی را درباب انتقال مناطق حفاظت شده از سازمان منابع طبیعی به سازمان محیط زیست مورد تاکید قرار داده، انجام گرفت.

خمسه خاطرنشان کرد: مدیران، امانتدار منابع و عرصه‌های ملی هستند و باید این امانت را به گونه‌ای مدیریت کنند که علاوه بر رفع نیازمندی های جاری ، آیندگان نیز از آن بهره‌مند شوند و نام نیک از آنها برجای بماند.