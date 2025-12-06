به گزارش ایلنا، سردار جلیل موقوفه‌ئی افزود: پس از ربایش این نوجوان و تماس آدم‌ربایان با خانواده وی برای دریافت مبالغ هنگفت، تیم‌های تخصصی پلیس وارد عمل شدند و با رصدهای اطلاعاتی و پیگیری‌های بی‌وقفه، موفق به شناسایی هویت گروگان‌گیران شدند.

وی ادامه داد: با همکاری مؤثر پلیس و بزرگان طوایف محلی، مخفیگاه متهمان در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، هر 3 عضو این باند دستگیر شدند. نوجوان ربوده‌ شده در سلامت کامل آزاد و دقایقی پیش به آغوش گرم خانواده خود بازگشت.

انتهای پیام/