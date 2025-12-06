فرمانده انتظامی استان کرمان:
یک گروگانگیری دلهرهآور در بم پایان یافت / بازگشت نوجوان ربوده شده به آغوش خانواده
فرمانده انتظامی استان کرمان از پایان دلهرهآور یک گروگانگیری در بم خبر داد و گفت: با تلاش شبانهروزی پلیس آگاهی شهرستان بم، 3 عضو یک باند گروگانگیری که یک نوجوان را ربوده و در ازای آزادی وی 400 میلیارد ریال درخواست کرده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار جلیل موقوفهئی افزود: پس از ربایش این نوجوان و تماس آدمربایان با خانواده وی برای دریافت مبالغ هنگفت، تیمهای تخصصی پلیس وارد عمل شدند و با رصدهای اطلاعاتی و پیگیریهای بیوقفه، موفق به شناسایی هویت گروگانگیران شدند.
وی ادامه داد: با همکاری مؤثر پلیس و بزرگان طوایف محلی، مخفیگاه متهمان در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، هر 3 عضو این باند دستگیر شدند. نوجوان ربوده شده در سلامت کامل آزاد و دقایقی پیش به آغوش گرم خانواده خود بازگشت.