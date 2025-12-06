مدارس و دانشگاههای کرمانشاه یکشنبه غیرحضوری است
مدارس و دانشگاههای استان کرمانشاه، فردا(یکشنبه، ۱۶ آذر) غیرحضوری خواهند بود.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان، گفت: با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، بخش آموزشی دانشگاهها و مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روز یکشنبه ۱۶ آذر تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
حیدری افزود: با توجه تعطیلی مهدهای کودک و پیشدبستانی، مادران شاغل دارای فرزند در این دو مقطع، میتوانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت کنند.
وی گفت: همچنین مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی میتوانند با موافقت مدیر خود بصورت دورکاری فعالیت کنند.
حیدری اظهار کرد: تعطیلی دانشگاهها صرفاً شامل کلاسهای درس است و فعالیتهای اداری و ستادی آنها طبق روال عادی برقرار است.
هفته گذشته نیز مدارس استان کرمانشاه تعطیل بود.