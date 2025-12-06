به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان، گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، بخش آموزشی دانشگاه‌ها و مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روز یکشنبه ۱۶ آذر تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

حیدری افزود: با توجه تعطیلی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی، مادران شاغل دارای فرزند در این دو مقطع، می‌توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت کنند.

وی گفت: همچنین مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی می‌توانند با موافقت مدیر خود بصورت دورکاری فعالیت کنند.

حیدری اظهار کرد: تعطیلی دانشگاه‌ها صرفاً شامل کلاس‌های درس است و فعالیت‌های اداری و ستادی آنها طبق روال عادی برقرار است.

هفته گذشته نیز مدارس استان کرمانشاه تعطیل بود.

