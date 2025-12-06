خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه یکشنبه غیرحضوری است

مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه یکشنبه غیرحضوری است
کد خبر : 1723796
لینک کوتاه کپی شد.

مدارس و دانشگاه‌های استان کرمانشاه، فردا(یکشنبه، ۱۶ آذر) غیرحضوری خواهند بود.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان، گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، بخش آموزشی دانشگاه‌ها و مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روز یکشنبه ۱۶ آذر تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

حیدری افزود: با توجه تعطیلی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی، مادران شاغل دارای فرزند در این دو مقطع، می‌توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت کنند.

وی گفت: همچنین مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی می‌توانند با موافقت مدیر خود بصورت دورکاری فعالیت کنند.

حیدری اظهار کرد: تعطیلی دانشگاه‌ها صرفاً شامل کلاس‌های درس است و فعالیت‌های اداری و ستادی آنها طبق روال عادی برقرار است.

هفته گذشته نیز مدارس استان کرمانشاه تعطیل بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا