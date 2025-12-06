مدارس نوبت صبح پنج شهرستان آذربایجان شرقی فردا ساعت ۱۰ شروع می شود

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظفر محمدی عصر امروز شنبه گفت: با توجه به پیش بینی های انجام یافته مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان، مقرر شد فردا یکشنبه مدارس شهرستان های تبریز، اسکو، عجب شیر، آذرشهر و بناب در تمام مقاطع تحصیلی نوبت صبح، فعالیت خود را از ساعت ۱۰ صبح آغاز کنند.

وی افزود: دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و ادارات و سایر مدارس در سطح استان به روال عادی دایر و فعالیت خواهند کرد.

محمدی اضافه کرد: همچنین مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده در حاشیه شهر های ذکر شده آلوده تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: به مردم شریف استان توصیه می‌شود در ساعات آلوده در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند؛ همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

هوای کلانشهر تبریز و بسیاری از شهرهای دیگر آذربایجان شرقی در دو هفته اخیر به دلیل پدیده وارونگی و نبود بارش برف و باران با مشکل آلودگی دست به گریبان بوده است.

