تشریح مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان؛

مدارس نوبت صبح پنج شهرستان آذربایجان شرقی فردا ساعت ۱۰ شروع می شود

کد خبر : 1723777
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تشریح مصوبات امروز کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان اعلام کرد که مدارس نوبت صبح پنج شهرستان استان فردا یکشنبه از ساعت ۱۰ فعالیت خود را آغاز می کنند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظفر محمدی عصر امروز شنبه گفت: با توجه به پیش بینی های انجام یافته مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان، مقرر شد فردا یکشنبه مدارس شهرستان های تبریز، اسکو، عجب شیر، آذرشهر و بناب در تمام مقاطع تحصیلی نوبت صبح، فعالیت خود را از ساعت ۱۰ صبح آغاز کنند.

وی افزود: دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و ادارات و سایر مدارس در سطح استان به روال عادی دایر و فعالیت خواهند کرد.

محمدی اضافه کرد: همچنین مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده در حاشیه شهر های ذکر شده آلوده تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: به مردم شریف استان توصیه می‌شود در ساعات آلوده در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند؛ همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

هوای کلانشهر تبریز و بسیاری از شهرهای دیگر آذربایجان شرقی در دو هفته اخیر به دلیل پدیده وارونگی و نبود بارش برف و باران با مشکل آلودگی دست به گریبان بوده است.

