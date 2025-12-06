خبرگزاری کار ایران
سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی استان خبر داد:

افزایش موارد ابتلا و فوت ناشی از آنفلوانزا در استان یزد

افزایش موارد ابتلا و فوت ناشی از آنفلوانزا در استان یزد
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: در بازه زمانی هفته گذشته 7 مورد فوت بر اثر ابتلا به آنفلوانزا در این استان ثبت شده است. با این شرایط یزد از آستانه هشدار این بیماری عبور کرده و در این راستا رعایت پروتکل‌های بهداشتی بسیار ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود شریفی در جلسه چهارمین کمیته مقابله با بیماری‌های حاد تنفسی اشاره به روند صعودی ابتلا به بیماری آنفلوانزا اشاره داشته و افزود: در بازه زمانی 8 تا 14 آذر ماه، از 850 آزمایش انجام‌شده، نتیجه 417 مورد مثبت بوده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 1118 مورد ابتلای قطعی به آنفلوانزا در یزد ثبت شده و مجموع جان‌باختگان این بیماری به 13 نفر رسیده که 7 مورد آن مربوط به هفته گذشته است. بیشتر فوتی‌ها از میان سالمندان و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و آسم بوده‌ است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تأکید کرده و اظهار داشت: سالمندان و کودکان زیر 5 سال بیشترین گروه در معرض خطر هستند و رعایت اصول پیشگیری برای آنان اهمیت دوچندان دارد.

شریفی به موج گسترده ابتلا به آنفلوانزا و کاهش موارد مثبت کووید 19 اشاره داشته و تصریح کرد: از هفته سوم آبان ماه موج گسترده ابتلا به بیماری آنفلوانزا در استان یزد آغاز شده و همچنان ادامه دارد. به‌رغم این شرایط موارد مثبت کووید 19 نیز در استان به کمترین حد خود رسیده است.  

ضرورت فرهنگ‌سازی برای مقابله با بیماری آنفلوانزا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یزد بر ضرورت فرهنگ‌سازی در مدارس و اماکن عمومی برای مقابله با بیماری آنفلوانزا اشاره کرده و در این خصوص گفت: تهویه مناسب، استفاده از ماسک و شست‌وشوی مرتب دست‌ها می‌تواند زنجیره انتقال را کاهش دهد.

نوری شادکام به توزیع سنی مبتلایان به آنفلوانزا در استان یزد اشاره داشته و افزود: توزیع سنی مبتلایان از ابتدای سال شامل 16 درصد کودکان زیر 5 سال، 12 درصد کودکان 6 تا 18 سال، 42 درصد افراد 18 تا 65 سال و 30 درصد سالمندان بالای 65 سال بوده است.

