دستگیری 2 قاتل متواری پس از گذشت 5 ماه از وقوع قتل

به گزارش ایلنا، سرهنگ نورالدین ناظمی افزود: در پی کشف جسد مردی در صندوق عقب یک دستگاه خودرو در یکی از مناطق شهرستان اراک در خرداد ماه سال جاری، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و تحقیقات توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان مرکزی آغاز شد.

وی ادامه داد: در تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی استان مرکزی، هویت متهمان به قتل که یک مرد و زن بودند شناسایی شد. این زن و مرد پس از گذشت 5 ماه از وقوع قتل، با هوشیاری پلیس در یکی از نقاط مرزی کشور دستگیر شدند. متهمان به پلیس آگاهی استان مرکزی منتقل شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی اظهار داشت: متهمان در تحقیقات فنی به عمل آمده به قتل اعتراف کرده و عنوان داشتند که به دلیل اختلاف شخصی به این جنایت دست زده‌اند. هر 2 متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب، روانه زندان شدند.

انتهای پیام/