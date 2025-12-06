به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار احمدی در دیدار با فرماندار شهرستان دلیجان، افزود: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های فرایند اشتغال در شهرستان‌ها این است که تمرکز صرف بر سامانه رصد و تسهیلات مشاغل خانگی قرار می‌گیرد. در حالی که موضوع اشتغال ابعاد گسترده‌تری دارد و با تولید، سرمایه‌گذاری و مسائل اجتماعی پیوند خورده است.

وی بر ضرورت فعال‌سازی مستمر کمیته اشتغال تأکید کرده و ادامه داد: باید دستور کارهای جدید و کاربردی در جلسات این کمیته طرح شود و جلسات با انسجام بیشتری برگزار گردد. تلفیق نشست‌های شورای توسعه تعاون با جلسات اشتغال اقدامی مؤثر برای پرهیز از موازی‌کاری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: باید دبیرخانه‌های مرتبط، فهرست کامل طرح‌های معرفی‌شده در قالب تبصره‌های مختلف اشتغال از جمله تبصره 18 و 402 را جمع‌آوری و در دستور کار کمیته اشتغال قرار دهند تا جلسات این کمیته بر پایه اطلاعات دقیق و بروز برگزار شود.

احمدی به اهمیت ثبت تمامی تسهیلات پرداخت شده در سامانه رصد اشاره داشته و تصریح کرد: ثبت نکردن این موارد موجب اختلال در فرایند نظارت می‌شود. در این راستا ضروری است دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بر رعایت این موضوع تأکید ویژه داشته باشند. مسائل اشتغال، تعاون و رفاه کارگران با جدیت پیگیری می‌شود.

وی بر ضرورت ثبت عنوان شغلی کارگران در فهرست بیمه در راستای تفکیک عناوین شغلی و موارد مربوط به سخت و زیان‌آور اشاره کرده و بیان داشت: باید کارفرمایان از ابتدا عنوان شغلی واقعی کارگران را در فهرست بیمه ثبت کنند تا در مراحل بعدی برای کارگر و کارفرما مشکلات مالی و اداری ایجاد نشود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: تقویت سازوکارهای اشتغال، فعال‌سازی مستمر کمیته اشتغال، تلفیق کارگروه‌های مرتبط و ساماندهی فرایندهای تعاونی‌ها و تسهیلات اشتغال‌زایی در شهرستان دلیجان بسیار ضروی است و باید تمامی تلاش‌ها در این راستا بکار گرفته شود.

احمدی ابراز داشت: تقویت تعاونی‌های شهرستان دلیجان به ویژه تعاونی توسعه و عمران امری ضروری است. تعاونی‌ها باید علاوه بر پروژه‌های عمرانی، در حوزه‌های اقتصادی نیز فعال شوند و با جذب عضویت گسترده‌تر، نقش مؤثرتری در توسعه این شهرستان ایفا کنند.

