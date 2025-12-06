مدیرکل تعاون استان مرکزی:
توجه به بخش تعاون بسیاری از مشکلات را برطرف میکند
بخش تعاون باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: اشتغال و توانمندی اقتصادی از مسیر توسعه تعاون هموارتر میشود و توجه به این بخش امری ضروری است. بخش تعاون باید همانگونه که در قوانین و تأکیدات ملی آمده، در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. چرا که توجه به بخش تعاون بسیاری از مشکلات را برطرف میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار احمدی در دیدار با فرماندار شهرستان دلیجان، افزود: یکی از مهمترین آسیبهای فرایند اشتغال در شهرستانها این است که تمرکز صرف بر سامانه رصد و تسهیلات مشاغل خانگی قرار میگیرد. در حالی که موضوع اشتغال ابعاد گستردهتری دارد و با تولید، سرمایهگذاری و مسائل اجتماعی پیوند خورده است.
وی بر ضرورت فعالسازی مستمر کمیته اشتغال تأکید کرده و ادامه داد: باید دستور کارهای جدید و کاربردی در جلسات این کمیته طرح شود و جلسات با انسجام بیشتری برگزار گردد. تلفیق نشستهای شورای توسعه تعاون با جلسات اشتغال اقدامی مؤثر برای پرهیز از موازیکاری و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: باید دبیرخانههای مرتبط، فهرست کامل طرحهای معرفیشده در قالب تبصرههای مختلف اشتغال از جمله تبصره 18 و 402 را جمعآوری و در دستور کار کمیته اشتغال قرار دهند تا جلسات این کمیته بر پایه اطلاعات دقیق و بروز برگزار شود.
احمدی به اهمیت ثبت تمامی تسهیلات پرداخت شده در سامانه رصد اشاره داشته و تصریح کرد: ثبت نکردن این موارد موجب اختلال در فرایند نظارت میشود. در این راستا ضروری است دستگاههای اجرایی ذیربط بر رعایت این موضوع تأکید ویژه داشته باشند. مسائل اشتغال، تعاون و رفاه کارگران با جدیت پیگیری میشود.
وی بر ضرورت ثبت عنوان شغلی کارگران در فهرست بیمه در راستای تفکیک عناوین شغلی و موارد مربوط به سخت و زیانآور اشاره کرده و بیان داشت: باید کارفرمایان از ابتدا عنوان شغلی واقعی کارگران را در فهرست بیمه ثبت کنند تا در مراحل بعدی برای کارگر و کارفرما مشکلات مالی و اداری ایجاد نشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: تقویت سازوکارهای اشتغال، فعالسازی مستمر کمیته اشتغال، تلفیق کارگروههای مرتبط و ساماندهی فرایندهای تعاونیها و تسهیلات اشتغالزایی در شهرستان دلیجان بسیار ضروی است و باید تمامی تلاشها در این راستا بکار گرفته شود.
احمدی ابراز داشت: تقویت تعاونیهای شهرستان دلیجان به ویژه تعاونی توسعه و عمران امری ضروری است. تعاونیها باید علاوه بر پروژههای عمرانی، در حوزههای اقتصادی نیز فعال شوند و با جذب عضویت گستردهتر، نقش مؤثرتری در توسعه این شهرستان ایفا کنند.