به گزارش ایلنا، محمود نصرالهی افزود: در راستای پایش مستمر واحدهای تولیدی و صنعتی، بازدید میدانی از 4 واحد تولیدی در شهرستان ساوه انجام شد و وضعیت انطباق فرایندها با استانداردهای ملی، کنترل کیفیت محصولات و نحوه استفاده از مواد اولیه مورد بازرسی و بررسی ویژه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بازرسی اخیر از شرکت‌های توزیع گاز مایع، تعدادی از سیلندرها و شیرهای معیوب و فرسوده شناسایی و از چرخه توزیع خارج شد. این اقدام با هدف صیانت از سلامت و ایمنی شهروندان انجام گرفت و سیلندرهای غیراستاندارد برای امحا یا تعمیرات تخصصی به مراکز مجاز ارسال شدند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی اظهار داشت: در بازه زمانی یک ماه گذشته بازدیدهای مختلف و متعددی انجام شد که از جمله موارد تخلف مربوط به شهرستان دلیجان بود. در این راستا تخلف یک واحد تولیدی به دلیل استفاده از لجن اسیدی در فرایند تولید محرز و پرونده آن برای رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

نصرالهی به مضرات و خطرات استفاده از لجن اسیدی در فرایندهای تولیدی اشاره داشته و تصریح کرد: استفاده از این ماده خطرناک تهدید جدی برای سلامت عمومی و محیط‌زیست محسوب می‌شود. در این راستا اداره‌کل استاندارد با هرگونه رفتار خلاف استاندارد به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

وی بیان داشت: همچنین به اجرای طرح پایش ترازوی‌های سبک در واحدهای صنفی استان اشاره کرده و گفت: در این بازرسی‌ها، صحت عملکرد ترازوها، وضعیت پلمب و برچسب‌های معتبر کنترل دوره‌ای بررسی و موارد دارای نقص فنی به مالکان تذکر و موارد بحرانی نیز برای اصلاح یا توقف استفاده صورت‌جلسه شد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در یک ماه گذشته نشان می‌دهد که ان اداره‌کل با جدیت در مسیر ارتقاء کیفیت تولیدات، حفاظت از محیط‌زیست، افزایش ایمنی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان گام برداشته و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.

نصرالهی بر ضرورت رعایت کامل الزامات استاندارد در واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرده و در این خصوص ابراز داشت: رعایت کامل الزامات استاندارد در واحدهای تولیدی و صنعتی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی دارد.

وی اضافه کرد: آموزش، نظارت دقیق‌تر و همکاری نزدیک‌تر دستگاه‌های اجرایی با اداره‌کل استاندارد از اولویت‌های اصلی در این بخش است. در نشست مشترک با فرماندار شهرستان اراک نیز بر ضرورت اجرای نظام‌های کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) در واحدهای تولیدی و خدماتی تأکید شد.

انتهای پیام/