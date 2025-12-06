خبرگزاری کار ایران
مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی خبر داد:

شناسایی یک کانون جدید فرسایش بادی 300 هکتاری در شهرستان ساوه

شکل‌گیری کانون جدید فرسایش بادی در پی تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی‌ها

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: یک کانون جدید فرسایش بادی به وسعت 300 هکتار در شهرستان ساوه شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالحسین محمدی در جمع خبرنگاران، افزود: این کانون در پی تشدید تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی‌ها در روستای احمدآباد شهرستان ساوه شکل گرفته است. منطقه‌ای که پیش از این عاری از نشانه‌های فرسایش بادی بود، با خطر جدی برای حاصلخیزی خاک و تخریب منابع طبیعی مواجه شده است.

وی ادامه داد: کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و تغییر الگوی اقلیمی منطقه از علل اصلی این پدیده است. در بازدید میدانی که با حضور نمایندگان اداره منابع طبیعی شهرستان ساوه انجام شد، تأیید شده است که 50 هکتار از اراضی روستای احمدآباد شاهجرد در وضعیت بحرانی قرار دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به بحران‌هایی که با وقوع این کانون جدید فرسایش بادی در روستای احمدآباد شهرستان ساوه به وجود خواهد آمد اشاره کرده و اظهار داشت: این شرایط تهدیدی مستقیم برای سلامت تنفسی اهالی و اقتصاد منطقه، به ویژه صنایع شهرستان ساوه محسوب می‌شود.

محمدی به اقدامات عملیاتی که از سوی مجموعه اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در این منطقه در حال اجرا است اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: تاکنون عملیات تثبیت در 7 هکتار از این اراضی با کاشت تعداد 8000 اصله نهال گلدانی در منطقه بحرانی برنامه‌ریزی آغاز شده است.

وی همچنین به رویکردهای فنی منابع طبیعی و آبخیزداری در این رابطه اشاره کرده و بیان داشت: رویکرد فنی بر ایجاد بادشکن‌های زنده با بهره‌گیری از گونه‌های بومی مقاوم مانند کاپاریس (لگجی) و همچنین نهال سنجد و گونه‌های بیابانی متمرکز است تا سرعت باد کاهش یافته و تپه‌های ماسه‌ای تثبیت شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نقش مردم در این فرآیند را ضروری دانسته و در این خصوص تأکید کرد: مشارکت مردمی در عملیات تثبیت بسیار چشمگیر بوده است. در این راستا بهره‌برداران محلی آمادگی کامل خود را برای همکاری در طرح‌های احیای اراضی اعلام کرده‌اند.

محمدی ابراز داشت: امیدواریم با پیگیری‌های مستمر و اجرای برنامه‌های مشترک با سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی، تمامی این پهنه 300 هکتاری تحت مدیریت پایدار قرار گیرد و راهکارهای مدیریتی نظیر اجرای سیستم‌های آبیاری بهینه نیز در راستای مقابله با بحران‌های اقلیمی بکار گرفته شود.

خرید طلا