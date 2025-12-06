به گزارش ایلنا، علی صفری به موارد قانونی این موضوع اشاره داشته و در این رابطه افزود: بر اساس ماده 13 ضوابط مدیریت اجرایی پسماند کشاورزی، اجتناب از جمع‌آوری ضایعات در اراضی جرم محسوب می‌شود و مسئولیت آن حتی در صورت اجاره زمین بر عهده مالک خواهد بود.

وی ادامه داد: مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها موظف هستند از اراضی دارای اخطاریه قبلی بازدید کرده و در صورت تداوم تخلف، ضمن صدور اخطار جدید، آخرین تعهد کتبی کشاورزان را اخذ کنند تا پیش از معرفی به مراجع قانونی، فرصت نهایی برای جمع‌آوری پسماندها فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بر رعایت دستورالعمل مذکور در اراضی کشاورزی مجدداً تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: رعایت این دستورالعمل علاوه بر پیشگیری از تخلفات، نقش مهمی در حفظ محیط‌زیست و ارتقاء بهره‌وری کشاورزی استان دارد.

