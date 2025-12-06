به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم آغاز به کار چهارمین هفته فرهنگی شهرستان خمین تحت عنوان «بر آستان آفتاب» که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام خمینی برگزار شد، افزود: در بازه زمانی 200 سال گذشته، 17 نخست‌وزیر ایران از این خطه برخاسته‌اند که نشان‌دهنده جایگاه بی‌بدیل استان در عرصه سیاست و مدیریت کشور است.

وی به ویژگی‌های برجسته استان مرکزی در حوزه تاریخی و آثار به جامانده از انسان‌های نخستین اشاره کرده و ادامه داد: یافته‌های تاریخی در حوزه‌های مختلف در این منطقه از جمله سنگ‌نگاره‌های تیمره شهرستان خمین تا آثار انسان 7000 ساله در منطقه سرسختی شهرستان شازند نشانگر قدمت قابل توجه این استان است. در نقاط دیگر استان نیز ظرفیت‌های بسیاری در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری وجود دارد.

استاندار مرکزی اظهار داشت: در حوزه صنایع دستی نیز فرش‌های منطقه ساروق شهرستان اراک و روستای لیلیان شهرستان خمین، شهرت جهانی دارند و ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه صادرات و معرفی فرهنگ ایرانی فراهم کرده‌اند. مسئولان استان مرکزی با نگاه علمی و برنامه‌ریزی استراتژیک، توسعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را در دستور کار قرار داده‌اند و امید است با حمایت‌های ملی، این خطه تاریخی و فرهنگی بتواند بیش از پیش در خدمت توسعه کشور قرار گیرد.

زندیه‌وکیلی به ویژگی‌های بیت امام خمینی در خمین اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: بیت تاریخی امام خمینی در شهرستان خمین امروز به عنوان یک اثر ارزشمند میراث‌فرهنگی، مرمت و مقاوم‌سازی شده و سالانه حدود 250 هزار گردشگر از آن بازدید می‌کنند. این مجموعه علاوه بر جنبه تاریخی، محلی برای عرضه صنایع دستی است و تمامی حوزه‌های مأموریتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را در خود جای داده است.

وی بیان داشت: استان مرکزی مفتخر است که در کنار ویژگی‌های خاص اقتصادی، به عنوان یکی از متنوع‌ترین استان‌های کشور به لحاظ فرهنگی و اجتماعی شناخته می‌شود. این استان نه تنها در حوزه‌های صنعت، تولید و معدن پیشتاز است، بلکه در بخش کشاورزی نیز با تولید بیش از 2 برابر نیاز داخلی، جایگاه ویژه‌ای در تأمین محصولات کشاورزی کشور دارد. مازاد محصولات کشاورزی این استان به سایر استان‌ها ارسال می‌شود و به کشورهای دیگر نیز صادر می‌گردد.

