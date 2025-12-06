سه عضو دیگراز عوامل کانال تلگرامی "شکار مزدور" در غرب مازندران دستگیر شدند
با تلاش و پیگیریهای اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مازندران، شبکه مرتبط با کانال تلگرامی "شکار مزدور" شناسایی و سه عضو دیگر این شبکه در غرب مازندران دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، در بیانیه اداره کل اطلاعات مازندران آمده است که این کانال تلگرامی که به انتشار اخبار کذب و دروغ پرداخته و با تحریک افکار عمومی، اقدام به تشویق مخاطبان به فعالیتهای براندازانه و تروریستی میکرد، توسط نیروهای امنیتی شناسایی و بسته شد. مسئولان امنیتی تأکید کردهاند که تمامی دنبالکنندگان این کانال باید هرچه سریعتر نسبت به ترک آن اقدام کنند.
اداره کل اطلاعات مازندران هشدار داده است که تمامی کسانی که تاکنون با این کانال همکاری کردهاند، در صورتی که خود را به دستگاههای قضائی و امنیتی معرفی کنند، از رافت اسلامی بهرهمند خواهند شد. این افراد میتوانند با معرفی خود از تخفیف مجازات برخوردار شوند.
همچنین، افرادی که از سوی این کانال تلگرامی مورد هتک حیثیت یا سوء استفاده قرار گرفتهاند، میتوانند برای ثبت شکایت و پیگیری قضائی به دستگاههای قضائی استان مراجعه کنند.