به گزارش خبرنگار ایلنا، رقیه رحمانی روز شنبه در نشست با خبرنگاران به تشریح خدمات ارائه‌شده به سالمندان و افراد دارای معلولیت در استان پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۰۵ مرکز توانبخشی در استان فعال هستند که از این تعداد، ۶۶ مرکز به صورت روزانه خدمات مختلف به این افراد ارائه می‌دهند و ۲۵ مرکز شبانه‌روزی برای نگهداری سالمندان و افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی وجود دارد.

وی افزود: در مراکز روزانه، خدمات توانبخشی مانند فیزیوتراپی، کاردرمانی، مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی به نزدیک به سه هزار نفر ارائه می‌شود.

مدیر کل بهزیستی مازندران به پرداخت یارانه‌های حمایتی به افراد تحت پوشش اشاره کرد و گفت: ما به هر فرد در مرکز روزانه حدود ۵ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌کنیم. همچنین، مراکز شبانه‌روزی استان که نزدیک به ۱۷۰۰ نفر در آن نگهداری می‌شوند، از یارانه‌های مشابه بهره‌مند هستند.

وی به خدمات "توانبخشی در منزل" اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۱ مرکز در استان وجود دارند که خدمات توانبخشی و پرستاری را به صورت مستقیم در منزل به افراد نیازمند ارائه می‌دهند.

رحمانی از طرح جدید "توانبخشی مبتنی بر جامعه" (CBR) خبر داد که در راستای ارتقای کیفیت زندگی افراد معلول طراحی شده است. وی توضیح داد: هدف ما این است که خدمات توانبخشی را از پشت میز اداره به محله‌ها بیاوریم. در این طرح، با استفاده از تسهیل‌گران به منازل افراد معلول مراجعه کرده و خدمات مختلفی مانند آموزش مهارت‌های زندگی و اشتغال پایدار را ارائه می‌دهیم.

رحمانی در ادامه از اجرای طرح "مهر گفتگو" برای سالمندان در استان خبر داد و گفت: در این طرح، سالمندان به صورت هفتگی در یک پاتوق اجتماعی گرد هم می‌آیند و تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. این طرح به افزایش ارتباطات اجتماعی سالمندان و بهبود وضعیت روحی و روانی آنان کمک می‌کند.

مدیرکل بهزیستی مازندران به مشکلات موجود در زمینه مناسب‌سازی معابر و ساختمان‌ها برای افراد دارای معلولیت و سالمندان اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق هنوز مشکلاتی وجود دارد که نیاز به همکاری بیشتر با دستگاه‌های اجرایی دارد. امیدواریم با همکاری نهادهای مختلف، این مشکلات برطرف شده و شرایط بهتری برای افراد نیازمند در استان فراهم شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت توجه به حقوق افراد دارای معلولیت و سالمندان و به منظور تسهیل دسترسی به خدمات عمومی، ستاد مناسب‌سازی در شهرستان‌های استان مازندران تشکیل شده است. این ستاد به منظور اجرای مفاد ماده ۲ و ۳ قانون دولت الکترونیک و مناسب‌سازی فضاها برای افراد دارای معلولیت ایجاد شده است.

مناسب‌سازی ۴۵ درصد از ساختمان‌های دولتی در مازندران

مدیر کل بهزیستی مازندران گفت: تاکنون ۴۵ درصد از ساختمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در مازندران به‌طور کامل مناسب‌سازی شده‌اند.

رحمانی به جلسه اخیر خود با استاندار مازندران اشاره کرد و گفت: در این جلسه، مسائل مرتبط با ساخت مسکن برای معلولین مطرح شد و پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات این قشر در حال انجام است. به ویژه برای خانواده‌هایی که بیش از دو معلول دارند، در حال بررسی تأمین زمین و ساخت مسکن هستیم.

مدیر کل بهزیستی مازندران تأکید کرد: این طرح‌ها و خدمات در راستای ارتقای کیفیت زندگی افراد معلول و سالمند در استان طراحی شده و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف، مشکلات موجود برطرف و شرایط بهتری برای این افراد فراهم شود.

غربالگری بینایی و شنوایی در مازندران؛ ارجاع نزدیک به ۲۷۰۰ کودک به مراکز مشاوره

وی افزود: در ادامه تلاش‌های بهزیستی مازندران برای ارتقای سلامت کودکان، تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار کودک در این استان در راستای طرح غربالگری بینایی و شنوایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این اقدام که از ابتدای سال جاری آغاز شده، در راستای پیشگیری از مشکلات بینایی و شنوایی کودکان و ارجاع به موقع آنان به مراکز تخصصی انجام می‌شود.

بر اساس اعلام مدیرکل بهزیستی مازندران، در این مدت نزدیک به ۲۷۰۰ کودک که نیاز به مشاوره و خدمات تخصصی داشتند، به مراکز مشاوره معرفی شده‌اند. این اقدام به منظور شناسایی زودهنگام مشکلات بینایی و شنوایی کودکان و ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به آنان انجام می‌شود.

