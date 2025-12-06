سرپرست کاوشهای باستانشناسی بافت تاریخی دهدشت:
کشف روستایی از هزاره پنجم و ششم قبل از میلاد در دل شهر تاریخی بلادشاپور
سرپرست کاوشهای باستانشناسی بافت تاریخی دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف روستایی با قدمت هفت هزار سال پیش از تاریخ مربوط به هزارههای پنجم و ششم قبل از میلاد در دل شهر تاریخی بلادشاپور این شهرستان خبرداد.
به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، "ذبیحالله مسعودینیا" با اشاره به اینکه تاکنون پژوهشهای باستانشناسی در شهر تاریخی دهدشت انجام نشده بود، اظهارداشت: این کاوشها اولین فعالیت پژوهشی در این محوطه است که پس از کسب مجوز، چند گمانه در بخشهای مختلف شهر حفر شد.
کشف لایههای مربوط به هزاره پنجم قبل از میلاد
سرپرست کاوشهای باستانشناسی بافت تاریخی دهدشت افزود: در لایههای بالایی به شواهد دورههای میانه و متأخر اسلامی برخوردیم، اما پس از برداشتن این لایهها، با کشف شگفتانگیز لایههای پیش از تاریخ مواجه شدیم که این مطالعات اولیه نشان میدهد لایهها مربوط به هزاره پنجم قبل از میلاد و از نوع فرهنگ «سوزیان میانه» و «سوزیان جدید» هستند.
وی گفت: این یافتهها نشان میدهد در این بخش از شهر تاریخی دهدشت، یک روستای مربوط به اواخر دوره نوسنگی و اوایل دوره سنجی وجود داشته که تاکنون از آن بیخبر بودیم.
مسعودی نیا افزود: این کشف میتواند در نوع خود بسیار بزرگ باشد و درجه اهمیت شهر تاریخی دهدشت را به طور چشمگیری افزایش دهد.
سرپرست کاوشهای باستانشناسی بافت تاریخی دهدشت با بیان اینکه در سطح، بناها و شواهد معماری برجایمانده از سدههای پایانی اسلامی دیده میشود، خاطرنشان کرد: باستانشناسان با ایجاد یک کارگاه کوچک، اقدام به «جراحی» این محوطه کردند تا لایههای زیرین معماری صفوی و احتمالی سلجوقی را بررسی کنند که در کاوشها، بقایای سفال و مواد فرهنگی مربوط به هزارههای ششم و پنجم پیش از میلاد به دست آمد.
وی به یافتهای جالب در این شهر تاریخی اشاره کرد و گفت: در این محوطه با قطعات سنگهای حرارتدیده برخوردیم که نشاندهنده فناوری خاص مردم آن دوران برای گرمکردن مایعات است که به این شکل که سنگها را در آتش گرم میکردند و سپس داخل ظرف محتوی مایعاتی مانند شیر یا آب میانداختند.
مسعودی نیا تاکیدکرد: نتایج این گمانهزنی نشان میدهد پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر دهدشت حداقل به اواخر هزاره ششم و اوایل هزاره پنجم قبل از میلاد بازمیگردد.
روستای نوسنگی در تپه باستانی دهدشت
وی در ادامه با اشاره به تصاویر هوایی سال ۱۳۳۵، گفت: این تصاویر وجود یک تپه باستانی در پیرامون کاروانسرای دهدشت را نشان میداد که متأسفانه ساخت و سازهای شهری بعدی آن را به طور کامل از بین برده است اما با این حال، ما اکنون شواهد همان روستای دوره نوسنگی را در اینجا به دست آوردهایم.
سرپرست کاوشهای باستانشناسی بافت تاریخی دهدشت افزود: کاوشها به ما کمک کرد تا محدوده و کالبد اصلی محوطه تاریخی را بهتر شناسایی کنیم و متوجه شویم که خیابانها، خانههای مسکونی و کوچههای فعلی عموماً بر روی بدنه این تپه تاریخی شکل گرفتهاند، همچنین در حین پژوهشها، بقایایی از قناتهای انتقال آب در شمال شهر شناسایی شد.
به گزارش ایلنا، شهر تاریخی بلادشاپور در ضلع غربی شهر امروزی دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده که با یاسوج مرکز این استان حدود 200 کیلومتر فاصله دارد.
