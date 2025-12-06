خبرگزاری کار ایران
افزایش چشمگیر مبتلایان آنفلوآنزا در کردستان/۷۲۳بیمار بستری شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از موج تازه آنفلوآنزا در استان خبر داد و اعلام کرد: تنها در هفته دوم آذر، ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که بیش از ۷۰۰ نفر از آن‌ها بستری شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شعله شاه غیبی از افزایش چشمگیر مبتلایان به بیماری آنفولانزا در کردستان خبر داد و گفت: در هفته دوم آذر، ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۷۲۳ نفر  در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی با بیان اینکه، تعداد آمار مراجعه‌کنندگان از اواخر آبان تاکنون روندی صعودی داشته است گفت: ۶۵در صد مبتلایان در گروه سنی ۴ تا ۱۶ سال قرار دارند.

شاه غیبی افزود:تاکنون در استان مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری آنفولانزا ثبت نشده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان،ادامه داد: به دلیل جهش ویروس این نوع آنفولانزا،مصونیت واکسن از ۷۵ درصد به ۳۵درصد کاهش پیدا کرده است.

 

