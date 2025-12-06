خبرگزاری کار ایران
هوای گیلان امروز و فردا در بیشتر ساعات پایدار است

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: آسمان استان تا فردا صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد و مه آلودگی هوا پیش بینی شده است.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت:  آسمان گیلان هم اکنون صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد و مه آلودگی هوا است و این شرایط جوی تا فردا در استان ماندگار است.

وی با اشاره به احتمال بارش‌های پراکنده باران به ویژه در مناطق کوهستانی گیلان در این مدت، افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر ۵۰ سانتی متر از امروز تا ظهر فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دمای فعلی رشت، مرکز استان، ۱۶ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۰ درصد است، گفت: ورود سامانه بارشی همراه با وزش باد و کاهش نسبی دما از دوشنبه این هفته در استان پیش بینی شده است.

 

