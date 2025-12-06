خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل هواشناسی استان خبرداد؛

۳ روز بارندگی در راه کرمانشاه/صدور هشدار نارنجی هواشناسی

۳ روز بارندگی در راه کرمانشاه/صدور هشدار نارنجی هواشناسی
کد خبر : 1723605
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای ورود سامانه بارشی به جو استان خبر داد و گفت: این سامانه سه روز متوالی جو استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  علی محمد زورآوند، روز شنبه ۱۵ آذر در جلسه سازگاری با کم‌آبی استان، با اشاره به سامانه بارشی که از فردا(یکشنبه) جو استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: اگرچه از همین حالا نیز سیگنال‌های این سامانه و رطوبت آن جو استان را تحت تاثیر قرار داده، اما اصل این موج بارشی از غروب یکشنبه در جو استان مستقر خواهد شد.

وی از تداوم فعالیت این سامانه بارشی تا روز چهارشنبه ۱۹ آذر در استان خبر داد و افزود: این موج سه روز متوالی باعث بارندگی در سطح استان خواهد شد، اما پیک بارش آن مربوط به روزهای دوشنبه و چهارشنبه است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساسی بررسی صورت گرفته از مدل‌های مختلف هواشناسی، میانگین بارش این سامانه برای استان کرمانشاه ۸۰ تا ۹۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده، اما پیک بارش آن ممکن است در برخی نقاط به ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلی‌متر هم برسد.

زورآوند با بیان اینکه این سامانه بارشی کل استان را در برمی‌گیرد، عمده بارش‌های آن را مربوط به نیمه غربی و شمال غرب استان خصوصا شهرستان‌های سرپل‌ذهاب و قصرشیرین دانست و یادآور شد: برای شرق استان نیز می‌توان روی بارش ۵۰ تا ۶۰ میلی‌متری حساب کرد.

وی عنوان کرد: ممکن است در اواخر فعالیت این سیستم بارشی و همچنین در ارتفاعات شاهد بارش برف نیز باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای فعالیت این سامانه بارشی نیز خبر داد و اضافه کرد: منطقه اثر این هشدار کل استان و عمدتا نیمه غربی و شمال غرب استان شامل شهرستان‌های پاوه، روانسر، جوانرود، ثلاث، سرپل‌ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، کرمانشاه، ماهیدشت، اسلام آباد و دالاهو  است.

وی افزود: مخاطرات آن نیز لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و کندی در تردد وسائط نقلیه، آبگرفتگی معابر عمومی، رواناب و احتمالا سیلاب‌های محلی، احتمال وقوع خسارات به پل‌ها و جاده‌های مواصلاتی، احتمال برخورد صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی و باغی می‌باشد.

به گفته زورآوند، با عبور این موج، فعلا برای هفته آینده بارش چندانی پیش‌بینی نمی‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی