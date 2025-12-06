مدیرکل هواشناسی استان خبرداد؛
۳ روز بارندگی در راه کرمانشاه/صدور هشدار نارنجی هواشناسی
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای ورود سامانه بارشی به جو استان خبر داد و گفت: این سامانه سه روز متوالی جو استان را تحت تاثیر قرار میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علی محمد زورآوند، روز شنبه ۱۵ آذر در جلسه سازگاری با کمآبی استان، با اشاره به سامانه بارشی که از فردا(یکشنبه) جو استان را تحت تاثیر قرار میدهد، اظهار کرد: اگرچه از همین حالا نیز سیگنالهای این سامانه و رطوبت آن جو استان را تحت تاثیر قرار داده، اما اصل این موج بارشی از غروب یکشنبه در جو استان مستقر خواهد شد.
وی از تداوم فعالیت این سامانه بارشی تا روز چهارشنبه ۱۹ آذر در استان خبر داد و افزود: این موج سه روز متوالی باعث بارندگی در سطح استان خواهد شد، اما پیک بارش آن مربوط به روزهای دوشنبه و چهارشنبه است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساسی بررسی صورت گرفته از مدلهای مختلف هواشناسی، میانگین بارش این سامانه برای استان کرمانشاه ۸۰ تا ۹۰ میلیمتر پیشبینی شده، اما پیک بارش آن ممکن است در برخی نقاط به ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیمتر هم برسد.
زورآوند با بیان اینکه این سامانه بارشی کل استان را در برمیگیرد، عمده بارشهای آن را مربوط به نیمه غربی و شمال غرب استان خصوصا شهرستانهای سرپلذهاب و قصرشیرین دانست و یادآور شد: برای شرق استان نیز میتوان روی بارش ۵۰ تا ۶۰ میلیمتری حساب کرد.
وی عنوان کرد: ممکن است در اواخر فعالیت این سیستم بارشی و همچنین در ارتفاعات شاهد بارش برف نیز باشیم.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای فعالیت این سامانه بارشی نیز خبر داد و اضافه کرد: منطقه اثر این هشدار کل استان و عمدتا نیمه غربی و شمال غرب استان شامل شهرستانهای پاوه، روانسر، جوانرود، ثلاث، سرپلذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، کرمانشاه، ماهیدشت، اسلام آباد و دالاهو است.
وی افزود: مخاطرات آن نیز لغزندگی جادهها، کاهش دید و کندی در تردد وسائط نقلیه، آبگرفتگی معابر عمومی، رواناب و احتمالا سیلابهای محلی، احتمال وقوع خسارات به پلها و جادههای مواصلاتی، احتمال برخورد صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی و باغی میباشد.
به گفته زورآوند، با عبور این موج، فعلا برای هفته آینده بارش چندانی پیشبینی نمیشود.