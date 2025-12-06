واژگونی اتوبوس در کرمانشاه با ۱۵ مصدوم

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ مهدی جعفری ، در این خصوص اظهار کرد: حوالی ساعت سه بامداد روز شنبه ۱۵ آذر، یک دستگاه اتوبوس که از مهران به سمت تهران در حال حرکت بود، در کمربندی شرقی کرمانشاه واژگون می‌شود که متاسفانه در این حادثه ۱۵ نفر از سرنشینان این اتوبوس مصدوم می‌شوند.

وی علت این حادثه را لغزندگی جاده به علت بارش باران و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد.

جعفری با بیان اینکه مجروحین این حادثه به بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه منتقل شدند، گفت: خوشبختانه مصدومیت عموم این افراد سطحی بوده و پس از دریافت خدمات لازم از بیمارستان مرخص شده‌اند و تنها سه نفر بستری هستند.

وی گفت: مسافران این اتوبوس ساعتی پیش با وسیله نقلیه دیگری به مقصد اعزام شدند.

وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر بارش باران در روزهای آتی، گفت: با توجه به لغزنده شدن جاده‌ها در پی بارش باران، به رانندگان توصیه می‌شود حتما سرعت مجاز و قوانین رانندگی را رعایت کنند تا شاهد حوادثی نظیر واژگونی و تصادف نباشیم.

