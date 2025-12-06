خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی اتوبوس در کرمانشاه با ۱۵ مصدوم

واژگونی اتوبوس در کرمانشاه با ۱۵ مصدوم
کد خبر : 1723598
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس‌راه استان کرمانشاه از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کمربندی شرقی کرمانشاه خبر داد و گفت: این حادثه ۱۵ مصدوم داشت.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  سرهنگ مهدی جعفری ، در این خصوص اظهار کرد: حوالی ساعت سه بامداد روز شنبه ۱۵ آذر، یک دستگاه اتوبوس که از مهران به سمت تهران در حال حرکت بود، در کمربندی شرقی کرمانشاه واژگون می‌شود که متاسفانه در این حادثه ۱۵ نفر از سرنشینان این اتوبوس مصدوم می‌شوند.

وی علت این حادثه را لغزندگی جاده به علت بارش باران و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد.

جعفری با بیان اینکه مجروحین این حادثه به بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه منتقل شدند، گفت: خوشبختانه مصدومیت عموم این افراد سطحی بوده و پس از دریافت خدمات لازم از بیمارستان مرخص شده‌اند و تنها سه نفر بستری هستند.

وی گفت: مسافران این اتوبوس ساعتی پیش با وسیله نقلیه دیگری به مقصد اعزام شدند.

وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر بارش باران در روزهای آتی، گفت: با توجه به لغزنده شدن جاده‌ها در پی بارش باران، به رانندگان توصیه می‌شود حتما سرعت مجاز و قوانین رانندگی را رعایت کنند تا شاهد حوادثی نظیر واژگونی و تصادف نباشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی