یک مسئول خبرداد؛

تزریق ۹ هزار تن نهاده به بازار دام و طیور فارس

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار نهاده‌ها و کاهش فشار هزینه‌ای بر دامداران و مرغداران تامین نهاده ها از محل ذخایر پشتیبانی امور دام این استان صورت گرفت.

به گزارش ایلنا، علی فلاحی با بیان اینکه بالغ‌بر ٩هزار تن از نهاده‌های دامی و طیور از محل ذخایر پشتیبانی امور دام استان فارس تامین، بارگذاری و برای دریافت بهره‌برداران آماده شده است، تصریح کرد: نهاده‌ها شامل چهار هزار و ۷۲۰ تن کنجاله سویا و چهار هزار و ۵۱۵ تن ذرت است.

‌به گفته وی؛ نهاده‌ها بر اساس شاخص‌های تغذیه‌ای واحد‌های پرورشی دام و طیور، از طریق کارتابل استانی در سامانه بازارگاه بارگذاری گردیده است و با همکاری تشکل‌ها و اتحادیه‌های استانی در اختیار واحد‌های دام و طیور قرار می‌گیرد.

‌فلاحی، با اشاره به اینکه از ابتدای آذرماه تاکنون بالغ‌بر ٣٩ هزار و ٩٠٠ تن نهاده شامل جو، ذرت و سویا از سامانه بازارگاه خریداری شده و بخشی از این نهاده‌ها هنوز حمل نشده است، تصریح کرد: در چند روز اخیر تلاش‌هایی صورت گرفته که نهاده‌های خریداری شده در اسرع وقت در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تمام تلاش مجموعه سازمان بر این است که نهاده‌ها با شفافیت، سرعت و عدالت توزیع شود تا تولیدکنندگان بدون وقفه و دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.

