به گزارش ایلنا، روح الله عباسی افزود: با توجه به‌اهمیت ویژه کارت سوخت در طرح جدید روند توزیع کارت‌های سوخت واصله با اولویت بیشتر و حساسیت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل پست فارس افزود: هدف از این اقدام، ایجاد آرامش خاطر برای هم‌استانی‌ها و اطمینان از این است که کارت‌های سوخت آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون تأخیر تحویل گردد.

وی تاکید کرد: کارت‌های سوخت در ردیف مرسولات اولویت‌دار قرار گرفته و کارکنان پست با برنامه‌ریزی دقیق، فرایند توزیع را تسریع خواهند کرد.

عباسی همچنین از مالکان خودرو خواست برای رهگیری کارت سوخت خود، با دریافت شماره مرسوله یا بارکد پستی از مراکز پلیس +۱۰، به سامانه tracking.post.ir مراجعه کرده و به‌صورت برخط از وضعیت کارت سوخت خود مطلع شوند.

وی ادامه داد: در صورتی که کارت سوخت افراد در باجه‌های تحویل ودریافت استان بایگانی شده باشد، شهروندان می‌توانند با در دست داشتن بارکد پستی، کارت شناسایی، برگ سبز و کارت خودرو با مراجعه به نواحی پستی درج شده در سامانه رهگیری و حضور در باجه‌های تحویل، نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند.

مدیرکل پست فارس تاکید کرد: پست استان با تمامی ظرفیت‌ها در تلاش است تا دغدغه‌ای برای مردم در زمینه توزیع کارت سوخت ایجاد نشود و خدمت‌رسانی در این حوزه با نهایت سرعت و دقت ادامه یابد.

