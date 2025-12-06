خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با توجه به ورود سامانه بارشی جدید؛

هواشناسی خوزستان هشدار سطح نارنجی صادر کرد

هواشناسی خوزستان هشدار سطح نارنجی صادر کرد
کد خبر : 1723530
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به تقویت سامانه بارشی در استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به تقویت سامانه بارشی از بعدازظهر سه شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ تا اواخر وقت پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۰، گفت: رگبار و رعدو برق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد متوسط به همراه تندباد لحظه‌ای، کاهش دید ناشی از مه بعد از بارندگی و افت دما مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: این سامانه در اغلب مناطق استان بویژه مناطق شمالی و ارتفاعات فعال خواهد بود.

وی گفت: در این مدت لغزندگی جاده‌ها، آبگرفتگی معابر شهری، جاری شدن روان‌آب، خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و شکستن درختان کهنسال، تاخیر در پرواز هواپیماها و خسارت به محصوالت و ماشین‌آلات کشاورزی، کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد: احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آبروها، اجتناب از پارک خودروها در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصوالت کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی