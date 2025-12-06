با توجه به ورود سامانه بارشی جدید؛
هواشناسی خوزستان هشدار سطح نارنجی صادر کرد
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به تقویت سامانه بارشی در استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به تقویت سامانه بارشی از بعدازظهر سه شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ تا اواخر وقت پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۰، گفت: رگبار و رعدو برق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد متوسط به همراه تندباد لحظهای، کاهش دید ناشی از مه بعد از بارندگی و افت دما مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود: این سامانه در اغلب مناطق استان بویژه مناطق شمالی و ارتفاعات فعال خواهد بود.
وی گفت: در این مدت لغزندگی جادهها، آبگرفتگی معابر شهری، جاری شدن روانآب، خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و شکستن درختان کهنسال، تاخیر در پرواز هواپیماها و خسارت به محصوالت و ماشینآلات کشاورزی، کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.
وی توصیه کرد: احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانهها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیلها، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها، اجتناب از پارک خودروها در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و انتقال محصوالت کشاورزی به انبارهای استاندارد و احتیاط در رانندگی در نظر گرفته شود.