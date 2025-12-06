مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبرداد؛
مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در فارس آغاز شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از آغاز توزیع مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از شنبه پانزدهم آذرماه برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دهکهای اول تا سوم درآمدی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید بیاری گفت: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در دهک های درآمدی اول، دوم و سوم، از امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ آغاز شد.
وی افزود: مشمولان این طرح میتوانند از امروز شنبه ۱۵ آذر به بیش از ۱۶ هزار فروشگاه متصل به طرح در سراسر استان فارس مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کنند.
بیاری تصریح کرد: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهکهای اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد.
وی با اشاره به سبد کالایی این طرح گفت: یازده قلم کالای اساسی شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس به ویژگیهای این طرح اشاره کرد و افزود: مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیینشده را خریداری کنند و هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد، در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت میکند.
وی ادامه داد: امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست، همچنین اعتبار این طرح تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴ قابل استفاده خواهد بود و خریداران میتوانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروههای کالایی تعیینشده انتخاب کنند.
بیاری در مورد فروشگاههای مجاز خاطرنشان کرد: این طرح در بیش از ۱۶ هزار فروشگاه شامل فروشگاههای عمده و خرد و همچنین ۱۱ فروشگاه زنجیرهای شامل افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلیمارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و والمارکت اجرا میشود.
وی در مورد راههای استعلام گفت: برای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاههای مجاز، مشمولان میتوانند اپلیکیشن «شما» را دانلود یا از نسخه وب آن استفاده کرد، همچنین شماره گیری کد دستوری *500*1463# راه دیگر استعلام است.
بیاری افزود: از این پس، مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک از سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار ارسال میشود که لازم به ذکر است این پیامک فاقد هرگونه لینک است.
وی از راهاندازی مرکز تماس برای پاسخ به سؤالات خبر داد و گفت: مرکز تماس ۰۲۱۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده خدماترسانی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در پایان هشدار داد: شهروندان استان پهناور فارس باید مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامکهای رسمی ارسالی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.
وی در پایان افزود: نحوه و زمانبندی مراجعه سایر دهکهای درآمدی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی، متعاقباً اعلام خواهد شد.