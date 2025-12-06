خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبرداد؛

مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در فارس آغاز شد

مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در فارس آغاز شد
کد خبر : 1723491
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از آغاز توزیع مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از شنبه پانزدهم آذرماه برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دهک‌های اول تا سوم درآمدی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعید بیاری  گفت: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در دهک های درآمدی اول، دوم و سوم، از امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ آغاز شد.

وی افزود: مشمولان این طرح می‌توانند از امروز شنبه ۱۵ آذر به بیش از ۱۶ هزار فروشگاه متصل به طرح در سراسر استان فارس مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کنند.

بیاری تصریح کرد: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهک‌های اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد.

وی با اشاره به سبد کالایی این طرح گفت: یازده قلم کالای اساسی شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس به ویژگی‌های این طرح اشاره کرد و افزود: مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین‌شده را خریداری کنند و هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد، در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست، همچنین اعتبار این طرح تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴ قابل استفاده خواهد بود و خریداران می‌توانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروه‌های کالایی تعیین‌شده انتخاب کنند.

بیاری در مورد فروشگاه‌های مجاز خاطرنشان کرد: این طرح در بیش از ۱۶ هزار فروشگاه شامل فروشگاه‌های عمده و خرد و همچنین ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای شامل افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلی‌مارکت، رفاه، گندم، مینو‌مارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و وال‌مارکت اجرا می‌شود.

وی در مورد راه‌های استعلام گفت: برای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌های مجاز، مشمولان می‌توانند اپلیکیشن «شما» را دانلود یا از نسخه وب آن استفاده کرد، همچنین شماره گیری کد دستوری *500*1463# راه دیگر استعلام است.

بیاری افزود: از این پس، مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک از سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار ارسال می‌شود که لازم به ذکر است این پیامک فاقد هرگونه لینک است.

وی از راه‌اندازی مرکز تماس برای پاسخ به سؤالات خبر داد و گفت: مرکز تماس ۰۲۱۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده خدمات‌رسانی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در پایان هشدار داد: شهروندان استان پهناور فارس باید مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامک‌های رسمی ارسالی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.

وی در پایان افزود: نحوه و زمان‌بندی مراجعه سایر دهک‌های درآمدی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی