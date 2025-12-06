خبرگزاری کار ایران
محکوم به قصاص در نکا پس از ۱۲ سال حبس از دار مجازات رهایی یافت

دادستان عمومی و انقلاب نکا از رهایی یک محکوم به قصاص نفس در این شهرستان، پس از تحمل ۱۲سال حبس خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی اصغر قاسمیان عزیزی افزود: یک محکوم به قصاص نفس که از سال ۱۳۹۲ در شهرستان نکا در حبس بسر می برد، پس از تحمل ۱۲ سال حبس رضایت اولیای دم و در راستای پویش مردمی «به عشق و حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» از دار مجازات رهایی یافت.

دادستان نکا تاکید کرد: با تلاش‌های بی‌وقفه و خداپسندانه مسئولین قضایی، اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح یاران زندان، متهم در آستانه اجرای حکم، با گذشت کریمانه اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافت.

قاسمیان عزیزی با تاکید بر اهمیت نهادینه کردن فرهنگ ارزشمند صلح و سازش در جامعه، خاطرنشان کرد: ان شاء الله با گذشت و بخشش خداپسندانه اولیای دم، شاید رهایی تعداد بیشتری از محکومان از قصاص نفس در استان مازندران باشیم.

گفتنی است دادگستری استان مازندران، در سال ۱۴۰۳ حائز رتبه اول کشوری در ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف و صلح و سازش شد و در این راستا از سوی رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفت.

