استاندار اصفهان:
بارگذاری صنایع بزرگ اصفهان بر زایندهرود متوقف شد
استاندار اصفهان گفت: امروز بارگذاری جدید بر زایندهرود متوقف شد و برداشت صنایع بزرگ از سفرههای زیرزمینی به صفر رسید و مسیر واقعی احیای رودخانه و تالاب گاوخونی هموار شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد صبح شنبه در آئین افتتاح رسمی ابر پروژه انتقال آب دریا به فولاد مبارکه اصفهان که با حضور ویدئو کنفرانسی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: این اقدام یک گام بلند، نه فقط یک دستاورد فنی صرف که تعهد عمیق زیستمحیطی است که در دل خود آیندهنگری اقتصادی را نیز جای داده است و امروز ما نه تنها برای صنایع آب تأمین کردیم، بلکه برای محیط زیست اصفهان نفس تازه فراهم ساختیم.
وی با اشاره به صنایع مادر و بزرگ استان که همواره مصرفکنندگان اصلی منابع آبی حوضه زایندهرود بودهاند، خاطرنشان کرد: آب مورد نیاز این بخشهای حیاتی اکنون به آب دریا منتقل میشود و این صنایع شامل ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندگان آب در فلات مرکزی است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: فولاد مبارکه یکی از بزرگترین مجتمعهای فولادی منطقه است و پالایشگاه اصفهان تأمین آب مورد نیاز برای فرآیندهای خنکسازی و عملیاتی را انجام میدهد.
جمالینژاد افزود: تلاشهای گستردهای در جریان است تا در مراحل بعدی، شهرکهای انرژی، نیروگاهها، و همچنین سایر مجتمعهای صنعتی مانند فولاد صبا نیز به زودی به این شبکه آبرسانی پایدار متصل شوند و هدف نهایی، آزادسازی کامل برداشتهای صنعتی از منابع سطحی و زیرزمینی حوضه زایندهرود است.
وی تأکید کرد: محور اصلی این پروژه، احیای اکوسیستمهای تشنه استان است و لحظه بهرهبرداری از فاز اول، بارگذاری مستقیم بر روی رودخانه حیاتی و نماد هویتی استان، یعنی زایندهرود، به طور ملموس و معناداری کاهش یافته است.
وی با تبیین اهمیت این کاهش فشار، اعلام کرد: این پروژه مسیر را برای تخصیص آب بیشتر به زیستبوم رودخانه، حفظ کامل حقابههای زیستمحیطی تعریف شده و از همه مهمتر، احیای تالابهای پاییندست، به ویژه تالاب بینالمللی گاوخونی، هموار میکند واین یک گشایش تاریخی در مدیریت منابع آب است.
جمالینژاد گفت: علاوه بر این، تأمین آب پایدار و مطمئن برای صنایع، منجر به کاهش چشمگیر برداشت از منابع آب زیرزمینی شده است.
استاندار اشاره کرد: ما با این اقدام، فشار مخرب بر سفرههای آب زیرزمینی که در دهههای گذشته به شدت افت کرده بودند را مدیریت کرده و به حفظ ذخایر استراتژیک آب برای نسلهای آینده کمک شایانی خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارشهای اولیه کارگروه تخصصی، با ورود آب شیرینسازی شده به مدار مصرف صنایع سنگین، میزان برداشت سالانه از منابع زیرزمینی در حوضه زایندهرود در فاز اول، میتواند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد، هدفی که در فازهای بعدی به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید.
استاندار اصفهان بیان کرد: پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، از نظر مهندسی و فناوری، یکی از پیچیدهترین پروژههای زیرساختی کشور محسوب میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنبههای فناورانه این دستاورد اشاره کرد و افزود: در این پروژه از پیشرفتهترین سامانههای اسمز معکوس (RO) با ظرفیت بالا استفاده شده است و کارایی بازیافت آب در این واحدها به بالای ۹۹.۵ درصد رسیده است.
جمالینژاد بیان کرد: برای غلبه بر چالش عظیم انتقال آب در فلات مرکزی از توربینهای بازیاب انرژی استفاده شده است تا مصرف انرژی الکتریکی پمپاژ به شکل چشمگیری کاهش یابد و در محاسبات اولیه، این سامانهها میزان مصرف انرژی را حدود ۲۰ درصد نسبت به روشهای سنتی کاهش دادهاند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: با توجه به حساسیتهای زیستمحیطی، مدیریت پساب شور با رعایت دقیق استانداردها و حساسیتهای بینالمللی انجام شده است تا هیچگونه اثر منفی بر محیط زیست دریایی و خشکی وارد نشود.
جمالینژاد این پروژه را نمونهای درخشان از وفاق ملی، پشتکار دولت سیزدهم و حمایتهای مستمر ریاست محترم جمهوری دانست.
وی تأکید کرد: ما با تکیه بر دانش و اراده ایرانی، توانستیم بر مسافت طولانی بیش از ۴۰۰ کیلومتر و اختلاف ارتفاع چشمگیری فائق آییم و این دستاورد، الگویی موفق برای اجرای پروژههای عظیم انتقال آب در سایر مناطق خشک و نیمهخشک کشور است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: این افتتاح نه تنها آینده صنایع فعلی را با تأمین مطمئن آب تضمین کرده، بلکه زمینهساز جذب و توسعه سرمایهگذاریهای جدید در صنایع پیشرفته، به ویژه صنایع آبصفر و صنایع کربنصفر خواهد بود.
وی با نگاهی بلندمدت ادامه داد: این افتتاح، پایان کار نیست؛ این تازه آغاز مسیر ترمیم و احیای کامل زایندهرود است وما متعهد به احیای کامل رودخانه هستیم.
جمالینژاد ابراز امیدواری کرد: با بهبود اقتصاد ملی و کاهش هزینههای عملیاتی از طریق بهینهسازیهای آتی، دولت بتواند در افق بلندمدت، این پروژه حیاتی را تا ساحل دریای عمان امتداد دهد تا امنیت آبی فلات مرکزی برای همیشه تضمین شود.
استاندار به اهمیت نمادین زایندهرود اشاره کرد و گفت: رودخانهها زمانی میمیرند که فراموش شوند؛ زایندهرود فراموششدنی نیست و این پروژه نماد گذر موفقیتآمیز ما از چالش به فرصت، از مصرف بیرویه به مدیریت هوشمندانه و از نگرانی به امید پایدار است.
وی با قدردانی ویژه از تلاشهای شبانهروزی مدیران، به ویژه مدیران شرکتهای فولادی به عنوان یکی از چهرههای اصلی در هماهنگیها، و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تسهیل موانع قانونی و تأمین منابع، خواستار حمایت مستمر برای تسریع در مراحل باقیمانده و اجرای فاز دوم این پروژه عظیم شد.