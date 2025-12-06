خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل حفاظت محیط زیست:

سه شکارچی غیرمجاز در قزوین دستگیر شدند

سه شکارچی غیرمجاز در قزوین دستگیر شدند
کد خبر : 1723461
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از دستگیری سه شکارچی متخلف و کشف سه قبضه سلاح شکاری در شهرستان البرز این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا در قزوین، سیداسدالله هاشمی روز شنبه با اعلام این خبر گفت: یگان حفاظت محیط زیست قزوین در عملیاتی هوشیارانه و با گشت‌زنی شبانه‌روزی، موفق به شناسایی و دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در یکی از زیستگاه‌های شهرستان البرز شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: حضور به‌ موقع و مداوم محیط‌بانان مانع از ورود هرگونه آسیب به حیات وحش منطقه شد و این متخلفان پیش از انجام هر اقدامی در زمینه شکار، دستگیر شدند.

هاشمی با اشاره به جزییات این عملیات، تصریح کرد: از متخلفان، سه قبضه سلاح شکاری، مقادیری مهمات و تمامی ادوات مربوط به شکار و صید از متخلفان کشف و ضبط شد.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین، با توجه به ماده ۱۵ قانون شکار و صید، اقدام این افراد مصداق شروع به شکار تشخیص داده شد و از این رو، پس از تکمیل صورت‌جلسات قانونی، پرونده متخلفان برای ادامه مراحل قضایی و صدور حکم به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع داده شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همیاران و دوستداران محیط زیست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه تخلف زیست‌محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی و یا به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط‌ زیست استان گزارش کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی