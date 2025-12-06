مدیرکل حفاظت محیط زیست:
سه شکارچی غیرمجاز در قزوین دستگیر شدند
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از دستگیری سه شکارچی متخلف و کشف سه قبضه سلاح شکاری در شهرستان البرز این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، سیداسدالله هاشمی روز شنبه با اعلام این خبر گفت: یگان حفاظت محیط زیست قزوین در عملیاتی هوشیارانه و با گشتزنی شبانهروزی، موفق به شناسایی و دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در یکی از زیستگاههای شهرستان البرز شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: حضور به موقع و مداوم محیطبانان مانع از ورود هرگونه آسیب به حیات وحش منطقه شد و این متخلفان پیش از انجام هر اقدامی در زمینه شکار، دستگیر شدند.
هاشمی با اشاره به جزییات این عملیات، تصریح کرد: از متخلفان، سه قبضه سلاح شکاری، مقادیری مهمات و تمامی ادوات مربوط به شکار و صید از متخلفان کشف و ضبط شد.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین، با توجه به ماده ۱۵ قانون شکار و صید، اقدام این افراد مصداق شروع به شکار تشخیص داده شد و از این رو، پس از تکمیل صورتجلسات قانونی، پرونده متخلفان برای ادامه مراحل قضایی و صدور حکم به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع داده شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: همیاران و دوستداران محیط زیست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه تخلف زیستمحیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیطبانی، پاسگاه انتظامی و یا به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست استان گزارش کنند.