برف و باران در راه زنجان است

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با ورود سامانه بارشی قوی از شمالغرب کشور،‌ فعالیت آن در مناطق مختلف استان زنجان موجب بارش‌های باران و برف خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مرتضی قدیمی روز شنبه  افزود: امروز شرایط جوی پایدار، آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی با وزش باد ملایم برای نواحی مختلف استان پیش بینی شده است و از فردا /یکشنبه/ موج بارشی به تدریج وارد استان می شود که موجب افزایش ناپایداری‌ها، پوشش ابر و سرعت وزش باد می‌شود.

وی با بیان اینکه این بارش ها از روز دوشنبه تقویت می شود و با شدت و ضعف تا پایان هفته ادامه می‌یابد، یادآور شد: الگوهای هواشناسی نشان می دهد که میزان بارش های این سامانه روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری قابل توجه خواهد بود.

قدیمی اظهار داشت: با فعالیت این سامانه که روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری تشدید می شود، شاهد بارش باران و در ارتفاعات بارش برف در اغلب مناطق استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: از نظر دمایی نیز امروز و فردا تغییرات محسوسی روی نخواهد داد اما از روز دوشنبه به دلیل استقرار سامانه بارشی، دمای بیشینه کاهش می یابد به طوریکه اختلاف دمای شب و روز در استان کمتر می‌شود.

قدیمی تصریح کرد: طی شبانه روز گذشته روستای خیرآباد زنجان با منفی ۶ درجه کمترین و گیلوان با ۱۵ درجه سانتیگراد بیشترین دمای استان را ثبت کردند.

وی گفت: دمای فعلی شهر زنجان منفی یک درجه سانتیگراد است که این میزان نسبت به مدت مشابه روز گذشته تغییری ندارد.

قدیمی افزود: در شبانه روز گذشته زنجان دمای حداقل منفی ۲ و حداکثر ۱۴ درجه، خرمدره منفی ۲ و ۱۳ درجه، ابهر منفی سه و ۱۳ درجه، قیدار صفر و ۱۱ درجه،‌ ماهنشان منفی سه و ۱۴ درجه، آب‌بر پنج و ۱۶ درجه،‌ سلطانیه منفی پنج و ۱۳ درجه و زرین آباد منفی چهار و ۱۲ درجه را ثبت کردند.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفه‌ای در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روزی و در چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان نیز به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
