رضا کمیزی در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: کارگران ساختمانی بیش از سایر کارگران در معرض خطر قرار دارند و بهره‌مندی از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای آنان ضروری است. با این حال، در حال حاضر اکثر کارگران ساختمانی گرگان فاقد بیمه هستند و پیچیدگی‌ها و سخت‌گیری‌های قوانین سازمان تأمین اجتماعی، مانع اصلی بیمه‌شدن آنان محسوب می‌شود.

کمیزی ادامه داد: نبود بیمه تأمین اجتماعی، کارگران ساختمانی را در برابر بیماری، حوادث کاری، بیکاری و بازنشستگی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. برای بهبود شرایط، باید روند بیمه‌کردن این کارگران تسهیل و قوانین موجود بازنگری شود.

او افزود: بارها پیش آمده که بیمه کارگران ساختمانی به‌طور ناحق قطع شده و برای برقراری مجدد آن، کارگران ناچارند ماه‌ها پیگیری و مکاتبه کنند. این روند فرسایشی، فشار مضاعفی بر زندگی آنان وارد می‌کند.

دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کارگران ساختمانی با مشکلات مالی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. دولت و نمایندگان مجلس باید برای حمایت از این قشر زحمتکش، اقدامات جدی و فوری انجام دهند.

