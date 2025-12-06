خبرگزاری کار ایران
دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان:

نبود بیمه کارگران ساختمانی را در برابر بیماری، حوادث کاری، بیکاری و بازنشستگی بسیار آسیب‌پذیر کرده است

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان، با اشاره به وضعیت دشوار کارگران ساختمانی گفت: این قشر یکی از مهم‌ترین و پرجمعیت‌ترین گروه‌های فعال در بازار کار کشور است که با مشکلات جدی بیمه و معیشت مواجه‌اند.

رضا کمیزی در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: کارگران ساختمانی بیش از سایر کارگران در معرض خطر قرار دارند و بهره‌مندی از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای آنان ضروری است. با این حال، در حال حاضر اکثر کارگران ساختمانی گرگان فاقد بیمه هستند و پیچیدگی‌ها و سخت‌گیری‌های قوانین سازمان تأمین اجتماعی، مانع اصلی بیمه‌شدن آنان محسوب می‌شود. 

کمیزی ادامه داد: نبود بیمه تأمین اجتماعی، کارگران ساختمانی را در برابر بیماری، حوادث کاری، بیکاری و بازنشستگی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. برای بهبود شرایط، باید روند بیمه‌کردن این کارگران تسهیل و قوانین موجود بازنگری شود. 

او افزود: بارها پیش آمده که بیمه کارگران ساختمانی به‌طور ناحق قطع شده و برای برقراری مجدد آن، کارگران ناچارند ماه‌ها پیگیری و مکاتبه کنند. این روند فرسایشی، فشار مضاعفی بر زندگی آنان وارد می‌کند. 

دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کارگران ساختمانی با مشکلات مالی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. دولت و نمایندگان مجلس باید برای حمایت از این قشر زحمتکش، اقدامات جدی و فوری انجام دهند.

