به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی صفری معاون هماهنگی امور عمرانی و رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای البرز در حاشیه نشست این کارگروه که در اداره کل هواشناسی استان برگزار شد با ارائه گزارشی از روند تصمیم‌گیری‌های سه‌روز گذشته درباره آلودگی شدید و دلایل اختلاف زمان‌بندی اعلام تعطیلی مدارس و ناهماهنگی برخی واحدهای آموزشی را تشریح کرد.

وی تأکید کرد که سلامت مردم اولویت اصلی استان است اما پیش‌بینی‌های هواشناسی همیشه صددرصد قابل اتکا نیست.

معاون استانداری البرز با اشاره به شرایط آلودگی هوا در فصل سرد گفت: منابع آلاینده در همه فصول فعال‌اند؛ خودروها به‌عنوان منابع متحرک و صنایع به‌عنوان منابع ثابت، همیشه تولید آلاینده‌هایی مانند نیتروژن، SO₂ و ذرات معلق می‌کنند، اما در زمستان به دلیل وقوع پدیده وارونگی دما، آلودگی در لایه‌های پایین جو محبوس می‌شود و امکان جابه‌جایی عمودی هوا کاهش می‌یابد.

وی با توضیح سازوکار وارونگی دما افزود: در حالت طبیعی، هرچه از سطح زمین بالاتر برویم هوا سردتر می‌شود؛ اما در زمستان گاهی لایه‌ای گرم در ارتفاع بالاتر شکل می‌گیرد و هوای سرد و سنگینِ نزدیک سطح زمین را گرفتار می‌کند. در این شرایط، آلاینده‌ها امکان صعود ندارند و تجمیع می‌شوند.

چگونه تصمیم گرفته شد؟

معاون استاندار روند تصمیمات سه‌روزه را این‌گونه تشریح کرد: دوشنبه هفته گذشته بعدازظهر شاخص آلودگی روی عدد ۱۶۰ بود و پیش‌بینی اولیه نشان می‌داد که آلودگی روز سه‌شنبه بالا خواهد بود اما هواشناسی پیش‌بینی «محکم» داده بود که صبح سه‌شنبه باد ۵ کیلومتر بر ساعت و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: این پیش‌بینی‌ها باعث شد که برای سه‌شنبه تعطیلی ادامه پیدا نکند. پیش‌بینی تا ظهر درست بود اما از بعدازظهر، به‌دلیل تردد خودروها، شاخص دوباره افزایش یافت.

جلسه برای روز چهارشنبه ۱۲ آذر

وی ادامه داد: برای چهارشنبه دوباره جلسه گذاشتیم. هواشناسی اعلام کرد سرعت باد به‌جای ۵، حدود ۱۸ کیلومتر بر ساعت خواهد شد و طبیعتاً نباید مدارس را تعطیل می‌کردیم. اما نگرانی ما این بود که باد شمال‌غربی ممکن است آلاینده‌هایی را از منابع نامشخص وارد استان کند.

این مسئول تصریح کرد: حتی نمی‌دانستیم در نیروگاه شهید رجایی مازوت مصرف می‌شود یا نه؛ وقتی منبع آلاینده نامشخص باشد، تصمیم‌گیری سخت می‌شود.

چرا اعلام تعطیلی دیرهنگام بود؟

معاون استاندار گفت: به‌خاطر همین عدم قطعیت، تصمیم گرفتیم تا ساعت ۴ صبح چهارشنبه صبر کنیم. اما نه‌تنها شرایط بهتر نشد، بلکه شاخص بدتر شد. بنابراین مجبور شدیم دیرهنگام اطلاع‌رسانی کنیم. می‌دانیم که ناهماهنگی برای بعضی مدارس ایجاد شد و بابت این موضوع از مردم پوزش می‌طلبیم.

سلامت مردم مهم‌ترین اولویت است

وی با تأکید بر اینکه تصمیمات کارگروه اضطرار «فردی» نیست، افزود: در کمیته با حضور دستگاه‌ها و گزارش‌های دقیق هواشناسی تصمیم‌گیری می‌کنیم. سلامت مردم برای ما از همه چیز مهم‌تر است، اما پیش‌بینی‌های جوی همیشه قطعی نیست و این مشکل فقط مربوط به ایران نیست؛ در دنیا هم نمونه‌های مشابه دیده شده.

تعطیلی‌ مدارس همیشه بهترین گزینه نیست/میانگین معدل تحصیل البرز یازده است

معاون استاندار با اشاره به پیامدهای تعطیلی گفت: تعطیلی برای کشور آسیب‌زاست. میانگین نمرات دانش‌آموزان البرز در سال گذشته ۱۱ بوده و زیرساخت آموزش مجازی نیز پاسخگوی آموزش پایدار نیست. تعطیلی دستگاه‌های دولتی نیز باعث اخلال در کار مردم می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مدیریت منابع آلاینده، نیاز به تشکیل کمیته اضطرار به حداقل برسد.

