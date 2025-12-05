خبرگزاری کار ایران
واژگونی پراید در محور آق‌قلا–انبارالوم یک فوتی و چهار مصدوم برجای گذاشت

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از جان‌باختن یک خانم و مصدومیت چهار نفر در پی واژگونی یک دستگاه پراید در محور آق‌قلا به انبارالوم خبر داد.

 گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی، از وقوع حادثه واژگونی پراید در محور آق‌قلا به انبارالوم خبر داد و گفت: این حادثه ظهر امروز در محدوده سه‌راهی روستای آق‌دگش رخ داد. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان اظهار کرد: پس از اعلام گزارش از سوی اورژانس، یک تیم عملیاتی شامل دو نجاتگر از پایگاه امداد و نجات آق‌قلا به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. 

وی با بیان اینکه در این حادثه پنج نفر سرنشین خودرو بودند، گفت: چهار نفر مصدوم و یک خانم حدود ۳۰ساله در دم جان باخت. 

سلیمی افزود: پیکر متوفی به عوامل انتظامی تحویل شد و سه مصدوم توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند. یک مصدوم آقا ۳۶ساله که دچار آسیب در ناحیه سر و ساق پای چپ شده بود، توسط تیم هلال‌احمر به مرکز درمانی آل‌جلیل انتقال یافت.

