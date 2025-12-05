گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی، از وقوع حادثه واژگونی پراید در محور آق‌قلا به انبارالوم خبر داد و گفت: این حادثه ظهر امروز در محدوده سه‌راهی روستای آق‌دگش رخ داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان اظهار کرد: پس از اعلام گزارش از سوی اورژانس، یک تیم عملیاتی شامل دو نجاتگر از پایگاه امداد و نجات آق‌قلا به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه پنج نفر سرنشین خودرو بودند، گفت: چهار نفر مصدوم و یک خانم حدود ۳۰ساله در دم جان باخت.

سلیمی افزود: پیکر متوفی به عوامل انتظامی تحویل شد و سه مصدوم توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند. یک مصدوم آقا ۳۶ساله که دچار آسیب در ناحیه سر و ساق پای چپ شده بود، توسط تیم هلال‌احمر به مرکز درمانی آل‌جلیل انتقال یافت.

انتهای پیام/