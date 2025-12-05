وزیر ورزش و جوانان:
ورزش ایران ظرفیتهای متعالی دارد / برای شکوفایی استعدادهای ورزشی باید مسیر مردمیسازی را جدیتر پیگیری کنیم
کسب ۳۳ مدال توسط دختران در بازیهای آسیایی ریاض
وزیر ورزش و جوانان گفت: ورزش ایران در عرصه جهانی جایگاه ویژهای دارد. ورزش ایران ظرفیتهای متعالی دارد و امروز بسیاری از فدراسیونهای بینالمللی بر این توان تأکید میکنند. اما برای شکوفایی استعدادهای ورزشی باید مسیر مردمیسازی را جدیتر پیگیری کنیم.
به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی در مراسم بهرهبرداری از سالن ورزشی 6500 نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامنالائمه مشهد که با حضور رییس مجلس برگزار شد، افزود: استانها باید قدرت پیشبرد اهداف را داشته باشند، به ویژه استانهایی که با کشورهای همجوار مرز مشترک دارند.
وی بر مردمی بودن ورزش و پیشروی آن با مشارکت اجتماعی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: نمونه الگوی مردمی بودن ورزش بهرهبرداری از خانه کشتی طرقبه است. پروژهای که به همت مردم به بهرهبرداری رسید، نشان داد که مشارکت اجتماعی میتواند موتور تحول ورزش باشد.
وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: تکمیل سالن ورزشی شهید رئیسی حاصل عزم مشترک استانی و ملی است. اگر همت و پیگیریهای استانی نبود، این سالن به مرحله بهرهبرداری نمیرسید. این طرح ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است و سیاست دولت تقویت اختیارات و توان اجرایی استانها در این حوزه است.
دنیامالی تصریح کرد: سالن شهید رئیسی بزرگترین سالن ورزشی پس از انقلاب است. این مجموعه از منظر مهندسی و معماری کمنظیر است و جلوههای زیبایی و سازه منحصربهفردی دارد که آن را به یکی از شاخصترین طرحهای ورزشی کشور تبدیل کرده است.
وی به عملکرد درخشان بانوان کشور در بازیهای آسیایی ریاض اشاره کرده و بیان داشت: دختران ایران 33 مدال کسب کردند؛ رقمی بالاتر از مجموع مدالهای بسیاری از کشورها در هر 2 بخش بانوان و مردان، این افتخار بزرگی برای ورزش ایران است.
وزیر ورزش و جوانان نسبت به آینده ورزش ابراز امیدواری کرده و در این خصوص تأکید کرد: آرزوی من این است که دختران ایران در المپیک طلا بگیرند. باور دارم در المپیک پیشرو این اتفاق خواهد افتاد و ورزش ایران درخشش کمنظیری خواهد داشت.