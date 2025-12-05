خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی شهرستان همدان:

کشف جسد در پی انفجار منزل مسکونی

کشف جسد در پی انفجار منزل مسکونی
کد خبر : 1723229
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان از انفجار یک منزل مسکونی در محله خضر این شهر و کشف یک جسد خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، سرهنگ هادی نجفی صالح در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام خبر انفجار یک ساختمان در محله خضر بر اثر نشت گاز موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ شهرستان همدان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که منزل بر اثر انفجار به شدت تخریب شده و جسد فردی ۳۲ ساله به هویت معلوم در داخل ساختمان کشف شد.

سرهنگ نجفی ادامه داد: در بررسی های ماموران معلوم شد که فرد مذکور با ضربات متعدد چاقو یا وسیله تیز به قتل رسیده است.

وی افزود: همچنین مشخص شد قتل در شب گذشته انجام شده و منزل مذکور نیز امروز بر اثر نشت گاز که احتمالا عمدی هم می‌باشد، منفجر شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان اظهار کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی