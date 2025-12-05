به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، پژمان شاهرخی با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر، نرخ مثبت‌شدگی آزمون‌های تشخیصی همچنان فراتر از ۵۰ درصد باقی مانده است. این وضعیت نه‌تنها بیانگر حضور یک موج با انتقال تثبیت‌شده است، بلکه حکایت از شدت‌یابی ثانویه و تداوم چرخه‌های فعال سرایت دارد؛ چرخه‌هایی که با الگوی مراجعات بالینی، تجمیع بیماران با علائم شدید، و افزایش بار خدمات بستری هم‌پوشانی آشکار دارند.

شاهرخی درباره وضعیت اپیدمیولوژیک این مورد توضیح داد: بیمار سالمند با سابقه بیماری قلبی–عروقی، کاهش سطح هوشیاری در بدو مراجعه و سپس بروز تدریجی تابلوی تنفسی پیشرونده بوده است؛ ویژگی‌هایی که در مدل‌های خطر آنفلوانزای H3N2 به‌عنوان عوامل تشدیدکننده پیامدهای شدید شناخته می‌شوند. مسیر بالینی بیمار—از افت فشار خون و نیاز فوری به داروهای تنگ‌کننده عروق گرفته تا دیسترس تنفسی حاد و نهایتاً نارسایی چندسیستمی—کاملاً با الگوهای موج‌های شدید این زیرگروه همخوان بوده و این مورد را به نمونه‌ای شاخص از بار بیماری تبدیل کرده است؛ نمونه‌ای که بر لزوم افزایش حساسیت نظام مراقبت تأکید دارد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون بیش از ۴۵۰ بیمار مبتلا یا مشکوک در بخش‌های بستری استان تحت مراقبت قرار دارند و روند مراجعه در اتاق‌های تریاژ نشان می‌دهد که شیب ورودی‌ها همچنان در فاز افزایشی پایدار است؛ به‌نحوی‌که رفتار اپیدمی، برخلاف تصور عبور از یک موج خاموش، نشان‌دهنده‌ی یک موج پرقدرت با انتقال تثبیت‌شده و شتاب‌گیری تدریجی در هفته جاری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: در چنین شرایطی، هر مورد فوت، علاوه بر پیامد بالینی، به‌عنوان مؤید استمرار بار ویروسی فعال در جامعه و لزوم تداوم مداخله‌های مهار انتقال در سطح جمعیت تلقی می‌شود؛ به‌ویژه اکنون که سازوکارهای چرخش ویروس، از افزایش بار مواجهه خانوادگی تا تراکم موارد بستری تنفسی، تصویر یک سامانه درگیر با موجی زودرس، پرتنش و مقاوم به افت طبیعی را ترسیم می‌کند.

وی درباره رعایت بهداشت و پیشگیری نیز گفت: در شرایط کنونی که موج فعال و با انتقال تثبیت‌شده آنفلوانزا در استان، شیب افزایشی و شدت‌یابی ثانویه خود را تجربه می‌کند، هرگونه خوددرمانی، مصرف سرخود آنتی‌بیوتیک، یا اقدام به درمان غیرتخصصی می‌تواند پیامدهای بالینی فرد و جمعیت را تشدید کند. این اقدامات، علاوه بر افزایش مقاومت میکروبی، اختلال در تشخیص به‌موقع موارد بحرانی و تداخل با مدیریت استاندارد درمان را به همراه دارند و توان سیستم مراقبت را به‌طور غیرضروری کاهش می‌دهند.

شاهرخی در پایان تأکید کرد: همه افراد باید با رعایت دقیق توصیه‌های بهداشتی، مراجعه به موقع به مراکز درمانی، پایبندی به پروتکل‌های تجویز دارویی، و همکاری کامل با نظام سلامت، نه تنها ریسک ابتلا و شدت بیماری خود را کاهش دهند، بلکه به کنترل و کندکردن شیب انتقال در جامعه کمک کنند. مؤثرترین ابزار مقابله با موج جاری، ترکیبی از مدیریت علمی و رفتار پیشگیرانه همگانی است؛ زیرا تنها از این طریق می‌توان زنجیره‌های انتقال را قطع کرد، فشار بر بخش‌های بستری و مراقبت ویژه را تعدیل نمود، و موج را در مسیر مهار و کنترل قرار داد.

