یک استاد دانشگاه:
برای اعلام دیده شدن پشهها در محلات مختلف بندرعباس اکنون دیر است
یک استاد بازنشسته دانشگاه گفت: خطاب به متخصص عفونی که در حال حاضر و در اوج اپیدمی تب دنگی، برای جلب توجه یا به هر دلیل دیگری بیان میکنند که پشهها در محلات مختلف بندرعباس یافت میشوند، باید بگویم که شما به خوبی میدانید که برای مطرح کردن این موضوع اکنون زمان بسیار دیر است.
به گزارش ایلنا، امید صفا در این باره اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸، برای اولین بار پشه آئدس در بندر لنگه صید شد. بر اساس تجارب جهانی، واضح بود که ۴ تا ۵ سال بعد از شناسایی این پشه در یک منطقه، باید منتظر موارد انتقال بومی بیماری باشیم و بهطور دقیق در سال ۱۴۰۳، شاهد موارد انتقال محلی تب دنگی در بندر لنگه بودیم.
وی ادامه داد: پس از بندر لنگه، پشه در بندرعباس نیز شناسایی شد و این امر بهطور طبیعی به پیدایش بیماران در این منطقه منجر شد. کما اینکه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، طی مطالعات سرو اپیدمیولوژی، موارد IgG مثبت در بندرعباس مشاهده شد که این نیز نشاندهنده گردش ویروس و انتقال محلی بوده است.
این استاد بازنشسته دانشگاه تصریح کرد: اگر واقعاً دغدغه مردم را دارید و به فکر سلامت آنها هستید (که امیدوارم چنین باشد)، باید در سالهای گذشته و زمانی که پشه برای اولین بار در منطقه شناسایی شد، این مطالب را مطرح میکردید. به نظر میرسد که بهتر است این موارد را به افرادی که در مسئولیتهای شهری همچون شهرداری مشغول هستند، منتقل کنید.
وی گفت: در نهایت، همانطور که در تمام دنیا ثابت شده است، پس از استقرار پشه و وقوع اپیدمی تب دنگی، تنها راه مؤثر برای مقابله با آن، بهسازی محیط است که بهطور مستقیم تحت نظارت شهرداری قرار دارد. بنابراین، انتظار میرود به عنوان یک متخصص عفونی، بهدنبال این موضوع باشید که آیا شهرداری در این زمینه فعال است یا خیر؟ امیدوارم با همدلی شما و سایر دستگاههای اجرایی مربوطه، بهترین راهکار برای حفظ سلامت مردم اتخاذ شود.