برگزاری مراسم سراسری روز دانشجو به میزبانی دانشگاه شیراز
مراسم سراسری روز دانشجو ۱۶ آذر، ویژهی دانشگاههای استان فارس، بهمیزبانی دانشگاه شیراز برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، معاون فرهنگی دانشگاه شیراز ضمن اعلام این خبر گفت:همزمان با روز دانشجو، مراسم سراسری گرامیداشت روز دانشجو ویژهی دانشگاههای استان فارس، در سالن رازی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.
ابراهیم عباسی، افزود: در این مراسم که با حضور نمایندگان دانشجویان، رؤسای دانشگاههای استان فارس و استاندار فارس ترتیب یافته است؛ تعدادی از نمایندگان انجمنهای علمی، تشکلهای اسلامی، شوراهای صنفی، کانونهای فرهنگی و انجمنهای ورزشی به بیان دغدغهها و دیدگاههای خود در حضور مسؤولان استان خواهند پرداخت.
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز خبر داد: در این مراسم دانشجویانی از دانشگاههای؛ شیراز، علوم پزشکی شیراز، صنعتی شیراز، پیام نور فارس، آزاد اسلامی، هنر، علمی کاربردی، فرهنگیان، مؤسسات آموزش عالی شهر شیراز، ملی مهارت و جهاد دانشگاهی حضور خواهند داشت.
وی افزود: در پایان مراسم سراسری روز دانشجو هم از دانشجویان برتر علمی، فرهنگی، پژوهشی، اجتماعی و ورزشی در این دانشگاهها تقدیر خواهد شد.
بهگفتهی عباسی، مراسم سراسری روز دانشجو همزمان بهصورت برخط (پخش زنده)، برای عموم دانشجویان و علاقهمندان از صفحهی تلویزیون اینترنتی دانشگاه شیراز به نشانی: https://tv.shirazu.ac.ir/live پخش خواهد شد.
وی افزود: برنامههای متنوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز بدین مناسبت در سطح دانشگاه و دانشکدههای دانشگاه شیراز بههمت گروههای مختلف دانشجویی برگزار خواهد شد.