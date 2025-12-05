برگزاری مراسم سراسری روز دانشجو به میزبانی دانشگاه شیراز

به گزارش ایلنا، معاون فرهنگی دانشگاه شیراز ضمن اعلام این خبر گفت:همزمان با روز دانشجو، مراسم سراسری گرامیداشت روز دانشجو ویژه‌ی دانشگاه‌های استان فارس، در سالن رازی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

ابراهیم عباسی، افزود: در این مراسم که با حضور نمایندگان دانشجویان، رؤسای دانشگاه‌های استان فارس و استاندار فارس ترتیب یافته است؛ تعدادی از نمایندگان انجمن‌های علمی، تشکل‌های اسلامی، شوراهای صنفی، کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های ورزشی به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود در حضور مسؤولان استان خواهند پرداخت.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز خبر داد: در این مراسم دانشجویانی از دانشگاه‌های؛ شیراز، علوم پزشکی شیراز، صنعتی شیراز، پیام نور فارس، آزاد اسلامی، هنر، علمی کاربردی، فرهنگیان، مؤسسات آموزش عالی شهر شیراز، ملی مهارت و جهاد دانشگاهی حضور خواهند داشت.

وی افزود: در پایان مراسم سراسری روز دانشجو هم از دانشجویان برتر علمی، فرهنگی، پژوهشی، اجتماعی و ورزشی در این دانشگاه‌ها تقدیر خواهد شد.

به‌گفته‌ی عباسی، مراسم سراسری روز دانشجو همزمان به‌صورت برخط (پخش زنده)، برای عموم دانشجویان و علاقه‌مندان از صفحه‌ی تلویزیون اینترنتی دانشگاه شیراز به نشانی: https://tv.shirazu.ac.ir/live پخش خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز بدین مناسبت در سطح دانشگاه و دانشکده‌های دانشگاه شیراز به‌همت گروه‌های مختلف دانشجویی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/